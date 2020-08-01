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Seçer: "İçme suyunu amacı dışında kullanmayın"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı yayla ve sahil kesimindeki mahallelerde su sorunu yaşandığını belirterek, vatandaşlardan temiz içme suyunu kullanım amacı dışında kullanmamalarını istedi.

Seçer: "İçme suyunu amacı dışında kullanmayın"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı yayla ve sahil kesimindeki mahallelerde su sorunu yaşandığını belirterek, vatandaşlardan temiz içme suyunu kullanım amacı dışında kullanmamalarını istedi.
Seçer, Kurban Bayramının ilk gününde, toplumun huzuru için sürekli görev başında olan sahil güvenlik, jandarma ve emniyet teşkilatlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Başkan Seçer daha sonra Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun bayram kutlamalarını kabul ettiği törene katılarak il protokolüyle bayramlaştı.
“Sokaklarda hoş olmayan görüntüler olmasın diye bazı tedbirler aldık”
Seçer, bayramlaşma töreninin ardından yaptığı açıklamada, Mersinlilerin bayramını kutladı. Bayramın ilk gününde vatandaşların kurban kesme telaşında olduğuna işaret eden Seçer, “Biz de sokaklarda hoş olmayan görüntüler olmasın diye bazı tedbirler aldık. Toplamda 250 kasap ve 80 yardımcı elemanla, 32 noktada, bunların 24'ü mobil, 8’i mezbahalarımız, 13 ilçede vatandaşlarımız kurban kesimlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Mezbahalarımız 8 ayrı noktada bayram boyunca bu hizmeti devam ettirecekler” dedi.
“Vatandaşlarımızdan su konusundaki uyarılarımızı dinlemelerini rica ediyorum”
Mersin’in bazı mahallelerinde yaşanan su sıkıntısına da değinen Seçer, şunları söyledi:
“Mevsim itibariyle bölgemiz sıcak, rutubet yüksek. Vatandaşlarımız genelde sahillerde, plajlarda büyük bir kısmı da yaylalarda. O bölgelerde tabi farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Bir tanesi su sorunu. Vatandaşlarımın da bizi dinlemesini ve bize yardımcı olmalarını istiyorum. Çamlıyayla'dan, Gözne'den, Soğucak'tan, Bekiralanı’ndan, Silifke'nin bazı bölgelerinden bana şikayetler ulaşıyor. Vatandaşlarımız bazı mahallelerde susuzluk çekiyorlar. Bunun temel sebebi o bölgelerde vatandaşlarımızın suyu temel amacından farklı amaçla kullanması. Vatandaşlarımızdan bahçe sulaması ve araç yıkama gibi suyun gerçek kullanım amacı dışında faaliyetlerde bulunmamalarını rica ediyorum. Arıza olduğunda MESKİ olarak müdahale ediyoruz ama dediğim gibi suyun kontrollü olarak kullanılmasında fayda var. Oralarda su kapasitemiz ya da şebeke kapasitemiz yaz nüfusunun arttığı düşünülerek yapılmış. Bu konuda sıkıntı yok ama suyun amaç dışı kullanılması daha büyük bir sıkıntı olarak görünüyor.”
“Umut ediyorum bu bayram gelecek günlerin bize daha mutlu bir dünya sunmasına vesile olur”
Bayram süresince ulaşımda bir sıkıntı yaşanmaması için önlemlerini aldıklarını ifade eden Başkan Seçer, belediye otobüslerinin bayram boyunca ücretsiz olacağını, zabıta, itfaiye, MESKİ başta olmak üzere birçok birimin görev başında olduğunu kaydetti. Seçer, “Ben de buradayım. Bayram boyunca Mersin'de olacağım. Programımıza ilçelerde bazı geziler koyduk. Çamlıyayla, Tepeköy, Fındıkpınarı, Gözne, Ayvagediği bölgesinde olacağız. Bu bayram pandemi döneminde kutlanıyor. İletişim sınırlı ama vatandaşlarımız geçtiğimiz bayrama göre daha rahat hareket edebiliyor. Umut ediyorum bu bayram gelecek günlerin bize daha mutlu, sağlıklı, huzurlu, refah içinde bir dünya sunmasına vesile olur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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