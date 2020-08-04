Seçer: “5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi?”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer: “5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi?”

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ayvagediği Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaylalarda bayram boyunca yaşanan su sorunu ilişkin konuşan Seçer, bu sorunun daha önceki yıllarda da var olduğunu belirterek, "5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi? 15 aydır yönetimdeyiz, 3 ayını pandemiye say, 12 ay, 6 ayda bismillah işimize başladık" dedi.

Seçer: “5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi?”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ayvagediği Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaylalarda bayram boyunca yaşanan su sorunu ilişkin konuşan Seçer, bu sorunun daha önceki yıllarda da var olduğunu belirterek, “5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi? 15 aydır yönetimdeyiz, 3 ayını pandemiye say, 12 ay, 6 ayda bismillah işimize başladık” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kurban Bayramı boyunca gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında merkez Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Mahalle halkına seslenen Başkan Seçer, seçimden sonra Ayvagediği’ne ikinci gelişi olduğunu belirterek, “Bu kadar sorunun yaşandığı bir dönemde sizin içinize geliyorum, kaçmıyorum, Marmaris’e, Bodrum’a tatile gitmiyorum, buraya geliyorum” dedi.

“Sorunların yaşandığı yerlerde tatil yaptım”
Özellikle yaylalarda yaşanan su sıkıntısına ilişkin konuşan Seçer, bu yıl bayramda her yıla göre daha fazla su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Seçer, “Ben, bu bayram insanlarımızın yoğun olduğu, sorunların yaşandığı yerlerde tatil yaptım. Ben sorunun olduğu yerdeyim, kimseden kaçtığımız, göçtüğümüz yok. Allah'a şükür utanılacak tarafımız yok. Kimseyi kırmak istemiyorum ama bazı şeyleri siyasi bir propaganda, bir provokasyon şekline getirirseniz, bizim de verecek cevabımız olur. Ben hepinizin belediye başkanıyım. Bir yıldır görevinin başında olan bir belediye başkanı var ve bu belediye başkanı sizden kaçmıyor. Sorunlarla boğuşuyor, sorunlardan kaçmıyor” ifadelerini kullandı.

“5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi?”
Geçtiğimiz yayla mevsiminde bölgeye gittiğinde kendisinden istenilenlerin hepsini yaptıklarını dile getiren Seçer, “Gelelim su meselesine; su meselesi, ilk sorun yaşandığı bir yayla mevsimini yaşamıyor. Geçtiğimiz yıl yok muydu, daha önceki yıl yok muydu? Vardı. Peki 5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi? 15 aydır yönetimdeyiz, 3 ayını pandemiye say, 12 ay, 6 ayda bismillah işimize başladık” diye konuştu.

“Bu bölgede su sıkıntısından eser olmayacak”
Bölgede yapacakları hizmetleri anlatan Başkan Seçer, şunları söyledi:
“Gelecek sene bu zamanlar buraya geldiğimde, bu bölgede su sıkıntısından eser olmayacak. Biz şu anda Cehennem Deresinden saatte 250 ton su pompalıyoruz. Bunlar hep iptidai sistemler, teknoloji yok. Biz bunları gördük, bunun projesini de arkadaşlarım hazırladı. Çok kısa süre içerisinde ihalesine çıkıyoruz. Bizim için çok para değil, 15 milyon liralık bir yatırım. Bundan sonra buradaki ana depo marifetiyle tali depolara suyu vereceğiz. Gelecek yıl haziran ayında bu bölgede, Ayvagediği, Gözne, Bekiralanı, Soğucak, Kepirli, Sarnıç’ta su sorunu kalmayacak.”
Kayıpkaçak konusuna da değinen Seçer, “Bu bölgede demode olmuş şebekeler var. Bu proje içerisinde değiştiriyoruz. Yaptıkları şebekeden saate kadar suyu biz bağlayacağız. Kaçakları da bir bir söküp atacağız” dedi.

“MESKİ içinde bilinçli olarak yönetimi provoke edenler var”
MESKİ içinde bilinçli olarak yönetimi provoke edenlerin olduğunu öğrendiklerini ifade eden Seçer, “Hiç merak etmeyin. MESKİ’de de Büyükşehir’de de herkesi yakından takip ediyorum. Biz kimseyi affedemeyiz. Bu memleket ihaneti kabul etmez. Bu memleket ihanetçileri reddeder, sonuna kadar da mücadele eder. Biz bir bayrak altında yaşıyoruz. Biz, hiç kimseden korkmuyoruz” dedi.

“En geç 2022 yılı içerisinde projeyi tamamlayacağız”
Seçer, çalışmalarına başladıkları GözneAyvagediği kanalizasyon arıtma tesisi projesi ile ilgili mahalle sakinlerine bilgi vererek, “Geçtiğimiz ziyaretimde, ‘GözneAyvagediği kanalizasyon arıtma tesisi sorununu çözeceğiz’ demiştim. Şu anda 100 milyon liralık bir proje. Projesi bitti; 95 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı. Artık vidanjör tarihe karışacak. 10 ayrı noktada paket terfi istasyonuyla, bunun sayısı çoktu, Karayolları ile anlaştık. Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait olan Gözne girişi, 2 kilometrelik güzergahı Büyükşehir aldı. Meclis’ten geçirdik, yeni bir protokol yaptık. O karayolu üzerinden hatları geçireceğiz, o yolun bakımı da bize ait olacak. Arıtma tesisi, kanalizasyon sisteminin eylül, en geç ekim ayında ihalesi tamamlanacak ve en geç 2022 yılı içerisinde projeyi tamamlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus’ta otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı
Kurban Bayramı'nda hatırlanan meslek; çarkçılık
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'nda hatırlanan meslek; çarkçılık
Bayram ziyaretinden dönerken kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bayram ziyaretinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
Müzikle coşan tatilciler, koronavirüs önlemlerini unuttu
YEREL HABERLER Müzikle coşan tatilciler, koronavirüs önlemlerini ...
Mersin'de toplu taziye yapılması yasaklandı
YEREL HABERLER Mersin'de toplu taziye yapılması yasaklandı
Mersin'de yaralı hayvan ihbar sayısı artıyor Son 7 aydı bin 580 kedi ve köpek yaralanması ihbarında bulunuldu
YEREL HABERLER Mersin'de yaralı hayvan ihbar sayısı artıyor Son 7 ...
Mersin'de 'kıyafet evi' uygulaması Büyükşehir Belediyesince açılan 'kıyafet evi'nden, asgari ücretin altında geliri olanlar faydalanabilecek
YEREL HABERLER Mersin'de 'kıyafet evi' uygulaması Büyükşehir ...
Seçer: "Hizmetlerimizi bölge farkı gözetmeden yapıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bayramda Çamlıyayla ilçesinde vatandaşlarla buluştu Vahap Seçer: "Metro, bölge tarihinde belediyenin yaptığı en büyük yatırım olacak”
YEREL HABERLER Seçer: "Hizmetlerimizi bölge farkı gözetmeden ...
Kızkalesi'nde bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Kızkalesi'nde bayram yoğunluğu
Mersin'de seyir halinde yanan araç kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Mersin'de seyir halinde yanan araç kullanılmaz hale ...
Deneme amaçlı başladı 20 dönüme çıkardı
YEREL HABERLER Deneme amaçlı başladı 20 dönüme çıkardı
Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar baraj gölüne akın etti
YEREL HABERLER Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar baraj gölüne ...
Kızkalesi tatilcilerle doldu, sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Kızkalesi tatilcilerle doldu, sosyal mesafe unutuldu
Başkan Gültak'ın eşi, bayramda şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Gültak'ın eşi, bayramda şehit ailelerini ...
Seçer: "Mersin emin ellere emanet" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte Kurban Bayramında merkez Mezitli ilçesinin kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi Vahap Seçer: "Su faturalarındaki kararı hep birlikte aldık, demek ki, uzlaşılabiliyor"
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin emin ellere emanet" Mersin Büyükşehir ...
Romanlar gençlik kampında buluştu
YEREL HABERLER Romanlar gençlik kampında buluştu
Mersin'in duvarları sanatsal resimlerle hayat buluyor
YEREL HABERLER Mersin'in duvarları sanatsal resimlerle hayat buluyor
Kızkalesi'nde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Şirin Öztop: "Tesislerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı, hedefimiz bu doluluk oranını sürdürebilmek"
YEREL HABERLER Kızkalesi'nde konaklama tesislerinde doluluk oranı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X