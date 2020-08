Seçer: “5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi?”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ayvagediği Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaylalarda bayram boyunca yaşanan su sorunu ilişkin konuşan Seçer, bu sorunun daha önceki yıllarda da var olduğunu belirterek, “5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi? 15 aydır yönetimdeyiz, 3 ayını pandemiye say, 12 ay, 6 ayda bismillah işimize başladık” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kurban Bayramı boyunca gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında merkez Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Mahalle halkına seslenen Başkan Seçer, seçimden sonra Ayvagediği’ne ikinci gelişi olduğunu belirterek, “Bu kadar sorunun yaşandığı bir dönemde sizin içinize geliyorum, kaçmıyorum, Marmaris’e, Bodrum’a tatile gitmiyorum, buraya geliyorum” dedi.



“Sorunların yaşandığı yerlerde tatil yaptım”

Özellikle yaylalarda yaşanan su sıkıntısına ilişkin konuşan Seçer, bu yıl bayramda her yıla göre daha fazla su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Seçer, “Ben, bu bayram insanlarımızın yoğun olduğu, sorunların yaşandığı yerlerde tatil yaptım. Ben sorunun olduğu yerdeyim, kimseden kaçtığımız, göçtüğümüz yok. Allah'a şükür utanılacak tarafımız yok. Kimseyi kırmak istemiyorum ama bazı şeyleri siyasi bir propaganda, bir provokasyon şekline getirirseniz, bizim de verecek cevabımız olur. Ben hepinizin belediye başkanıyım. Bir yıldır görevinin başında olan bir belediye başkanı var ve bu belediye başkanı sizden kaçmıyor. Sorunlarla boğuşuyor, sorunlardan kaçmıyor” ifadelerini kullandı.



“5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi?”

Geçtiğimiz yayla mevsiminde bölgeye gittiğinde kendisinden istenilenlerin hepsini yaptıklarını dile getiren Seçer, “Gelelim su meselesine; su meselesi, ilk sorun yaşandığı bir yayla mevsimini yaşamıyor. Geçtiğimiz yıl yok muydu, daha önceki yıl yok muydu? Vardı. Peki 5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi? 15 aydır yönetimdeyiz, 3 ayını pandemiye say, 12 ay, 6 ayda bismillah işimize başladık” diye konuştu.



“Bu bölgede su sıkıntısından eser olmayacak”

Bölgede yapacakları hizmetleri anlatan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Gelecek sene bu zamanlar buraya geldiğimde, bu bölgede su sıkıntısından eser olmayacak. Biz şu anda Cehennem Deresinden saatte 250 ton su pompalıyoruz. Bunlar hep iptidai sistemler, teknoloji yok. Biz bunları gördük, bunun projesini de arkadaşlarım hazırladı. Çok kısa süre içerisinde ihalesine çıkıyoruz. Bizim için çok para değil, 15 milyon liralık bir yatırım. Bundan sonra buradaki ana depo marifetiyle tali depolara suyu vereceğiz. Gelecek yıl haziran ayında bu bölgede, Ayvagediği, Gözne, Bekiralanı, Soğucak, Kepirli, Sarnıç’ta su sorunu kalmayacak.”

Kayıpkaçak konusuna da değinen Seçer, “Bu bölgede demode olmuş şebekeler var. Bu proje içerisinde değiştiriyoruz. Yaptıkları şebekeden saate kadar suyu biz bağlayacağız. Kaçakları da bir bir söküp atacağız” dedi.



“MESKİ içinde bilinçli olarak yönetimi provoke edenler var”

MESKİ içinde bilinçli olarak yönetimi provoke edenlerin olduğunu öğrendiklerini ifade eden Seçer, “Hiç merak etmeyin. MESKİ’de de Büyükşehir’de de herkesi yakından takip ediyorum. Biz kimseyi affedemeyiz. Bu memleket ihaneti kabul etmez. Bu memleket ihanetçileri reddeder, sonuna kadar da mücadele eder. Biz bir bayrak altında yaşıyoruz. Biz, hiç kimseden korkmuyoruz” dedi.



“En geç 2022 yılı içerisinde projeyi tamamlayacağız”

Seçer, çalışmalarına başladıkları GözneAyvagediği kanalizasyon arıtma tesisi projesi ile ilgili mahalle sakinlerine bilgi vererek, “Geçtiğimiz ziyaretimde, ‘GözneAyvagediği kanalizasyon arıtma tesisi sorununu çözeceğiz’ demiştim. Şu anda 100 milyon liralık bir proje. Projesi bitti; 95 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı. Artık vidanjör tarihe karışacak. 10 ayrı noktada paket terfi istasyonuyla, bunun sayısı çoktu, Karayolları ile anlaştık. Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait olan Gözne girişi, 2 kilometrelik güzergahı Büyükşehir aldı. Meclis’ten geçirdik, yeni bir protokol yaptık. O karayolu üzerinden hatları geçireceğiz, o yolun bakımı da bize ait olacak. Arıtma tesisi, kanalizasyon sisteminin eylül, en geç ekim ayında ihalesi tamamlanacak ve en geç 2022 yılı içerisinde projeyi tamamlayacağız” diye konuştu.

