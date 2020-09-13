Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Tarsus ilçesinde yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Akgedik mevkiinde A.N.’nin kullandığı 06 AH 3657 plakalı otomobil seyir halinde iken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek durdurdu. Alevler aracın büyük bölümünü sararken, olay yerine gelen Büyükşehir itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı yangın sonucu araç hurdaya döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.