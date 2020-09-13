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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan araç kullanılmaz hale geldi

İHA

Yanan araç kullanılmaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yanan araç kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Akgedik mevkiinde A.N.’nin kullandığı 06 AH 3657 plakalı otomobil seyir halinde iken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek durdurdu. Alevler aracın büyük bölümünü sararken, olay yerine gelen Büyükşehir itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı yangın sonucu araç hurdaya döndü.

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