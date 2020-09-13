Sulama kanalına düşen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yüksek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Karaca idaresindeki 01 EDG 40 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan Muammer Güneş ve Erkan Hataylı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkartılan Mehmet Karaca'nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karaca'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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