Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden örnek hizmet

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in isteğiyle kurulan Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü, çalışmalarını sürdürüyor. Şehit aileleri ve gazilerin her türlü istek ve sorununda yanlarında olan şube müdürlüğü, farklı şehirlerdeki belediyelere de örnek oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile şehit aileleri ve gazilerin yanında oluyor. Şehit aileleri ve gazilere yönelik ortak protokoller çerçevesinde psikososyal destekler veren müdürlük, şehit aileleri ile gazilerin taleplerine yönelik işlemleri programlı bir şekilde koordine ediyor. Şehit haberi alındığı andan itibaren harekete geçerek defin işlemi ve sonrasında gerçekleşen mevlitten, yemek programına kadar birçok konuda görev alarak ailelere destek olan şube müdürlüğü, ayrıca şehitleri anmaya yönelik özel günlerde, dini ve milli bayramlarda da mevlit ve yemek faaliyetlerini üstleniyor. Şube müdürlüğü, şehit aileleri ve vatan savunmasında ön saflarda yer almaktan çekinmeyen gazilere düzenlediği ziyaretler ve programlarla yanlarında olduklarını hissettiriyor, taleplerinin karşılanması için de aktif bir rol oynuyor.

Kurulan şube müdürlüğünde, kendisi de bir gazi olan önceki dönem Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Cengiz Sevinç şube müdürü olarak görevlendirildi. Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Hasan Basri Yılmaz, Müdür Sevinç'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Yılmaz, kurulan birimin bütün ülkeye örnek gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Sevinç’ten birimin görevleri hakkında bilgiler alan Yılmaz, belediye bünyesinde kurulan müdürlük için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve belediye meclis üyelerine teşekkürlerini iletip, camiaya daha iyi hizmet edecek bir müdürlüğün kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hayata geçirilen hizmet biriminin Gaziantep’te de kurulması için döner dönmez girişimlerde bulunacağını bildiren Yılmaz, bu projenin bütün ülkede örnek alınması ve hayata geçirilmesi gereken bir proje olduğuna dikkat çekti.

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