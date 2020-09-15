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Mersin'de 102.5 kilo tütün ve 31 bin makaron ele geçirildi

İHA

Mersin'de 102.5 kilo tütün ve 31 bin makaron ele geçirildi

Mersin'de yetki belgesi olmadan izinsiz olarak satışı yapıldığı belirlenen 102.5 kilo tütün ile 31 bin makaron ve 300 adet filtre ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Kızkalesi bölgesinde devriye görevi yapan ekipler, bir aracın içerisinde poşetlenmiş halde çok miktarda tütün olduğunu fark etti. Araçta arama yapan ekipler, şeffaf poşetler içerisinde toplam 102.5 kilo satışa hazır kıyılmış tütün, 31 bin adet makaron ve 300 adet beyaz renkli filtre ele geçirdi.
Yapılan kontrollerde, 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yetki belgesi
olmadan tütün satışı yaptığı belirlenen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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