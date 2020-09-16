Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Çamlıyayla’da asfalt çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, Tarsus ve Çamlıyayla’da sathi kaplama, asfalt ve yama çalışmaları gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde özellikle yaz aylarında yoğunlaştırılan asfalt çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki farklı noktalarda durmaksızın çalışma yürütüyor. Yayla turizmi açısından eşsiz güzelliğe sahip Çamlıyayla’da Talıç yolu, Ulumeres mevki, Ergene yolunda asfaltlama yapan Büyükşehir ekipleri, kavşak noktası olan Hapkapanı mevkinde sıcak asfaltlama ve Sebil yolunda da yama çalışması uyguladı.



Dezavantajlı mahalle ve sanayi bölgesinde de asfaltlama

Ekipler, Tarsus’ta dezavantajlı mahallelerde de asfalt atağını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Şahin Mahallesinde sıcak asfaltlama faaliyetini yerine getiren ekipler, Yeşilevler Mahallesinde de yaklaşık 350 metre uzunluğundaki 4318 Sokak’ta da serme, sıkıştırma, düzenleme ve çift kat sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ekonominin canlanması ve yatırımcılara destek olunması noktasında verdiği hizmetler kapsamında Tarsus’ta Öğretmenler Mahallesinin, TEM bağlantı yolu yanında yer alan küçük sanayi kuruluşlarının olduğu bölgede de Büyükşehir ekipleri asfaltlama faaliyeti yürüttü. Büyükşehir ekipleri, bölgede 2961 Sokak’a bağlanan yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yolda çift kat sathi asfalt kaplama çalışmasını tamamladı.



Grup yollarının problemleri ortadan kaldırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta hem ovada hem de kırsalda yer alan bağlı mahalle grup yollarının asfalt problemlerini de çözüme kavuşturuyor. PirömerliBoztepeBöğrüeğri grup yolu, ÇöplüYaramışKefeli grup yolu, Karabucak ormanı içinden geçen YeşiltepeÖzel Bahşiş grup yolunda asfaltlama yaparak, vatandaşların takdirini toplayan Büyükşehir ekipleri, son olarak yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki MuratlıKarayayla grup yolunda da çift kat sathi kaplama faaliyetini yerine getirdi.

Başkan Seçer’in bağlı mahalle grup yollarında uzun yıllardır yaşanan sorunların çözümüne azami özen gösterdiğini kaydeden Büyükşehir TarsusÇamlıyayla Koordinasyon Sorumlusu Ali Boltaç, hem merkezde hem de kırsal mahallelerde asfaltlama çalışmalarına devam edileceğini ifade etti.

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