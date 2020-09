– Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Türkiye’de bir ilke imza atarak, Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi kuracaklarını söyledi. Merkezin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını belirten Kızıltan, “Bu merkez bizim sanayi tarafımızı güçlendirecek, sanayicilerimize hizmetimizi çeşitlendirecek ve hızlandıracak bir merkez olacak” dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan, online basın toplantısı düzenleyerek, hayata geçirecekleri yeni projeler, Mersin’de devam eden ve planlanan yatırımlarla kentin ekonomik verilerini değerlendirdi. Toplantıya, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ile bazı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.



“Ne olur kurallara uyun”

Toplantıya, korona virüs salgınına yönelik uyarıyla başlayan Başkan Kızıltan, virüsün Türkiye’de ilk görüldüğü mart ayından itibaren herkesin kurallara titizlikle uyduğunu, ancak yeni normalleşmenin başladığı haziran ayı ile birlikte sanki her şey normale dönmüş gibi halkın tedbirlere uymayı bıraktığına dikkat çekti. Şu anda virüsün son derece yaygınlaştığını belirten Kızıltan, “Virüs şimdi en yakınlarımıza kadar geldi, kaybettiklerimiz oldu. Çember daraldı. Ama hala toplumda önemsemem gibi bir durum var. Bu da beni tedirgin ediyor. Ne olur kurallara uyun. Üç tane çok basit kural var; maske, mesafe ve hijyen. Bu üç kurala uyduğumuz takdirde büyük oranda biz bu virüsü bertaraf edebiliriz el birliğiyle” diye konuştu.

Pandeminin başlamasıyla birlikte MTSO olarak bütün sektörlerle diyalog halinde olduklarını dile getiren Kızıltan, bu süreçte üyelerden gelen sorun ve talepleri bakanlıklar dahil ilgili birimlere taşıdıklarını, hem pandemiyle mücadele hem ekonominin durmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



“Türkiye’de bir ilke imza atıyoruz”

MTSO’nun hayata geçireceği yeni projeleri anlatan Kızıltan, oda bünyesinde ‘Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi’ kurma çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Proje ortağı MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi olan projenin ön çalışmalarını yaptıklarını kaydeden Kızıltan, MTSO binasının zemin katında oluşturulacak merkezin inşaatının tamamlandığı bilgisini verdi. İç tefrişatın da bitmesinin ardından kısa sürede merkezi açacaklarını ifade eden Kızıltan, “Bu merkez bizim sanayi tarafımızı güçlendirecek, sanayicilerimize hizmetimizi çeşitlendirecek ve hızlandıracak bir merkez olacak. Türkiye’de bir ilke imza atacağız bu merkezi kurmakla. Bu merkezde sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu catia ve solid tasarım hizmeti verilecek. Bu yazılımları kullanacak profesyonel personelimiz olacak. Bu yazılımları kullanmaları için uygulamalı eğitimler düzenleyerek sanayicimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel yetiştireceğiz. Ayrıca, ansy programı ile yatırım öncesi fabrika simülasyonu ya da üretim süreçlerinin incelenmesi için simülasyon hizmeti verilecek. Merkezin diğer önemli bir hizmeti ise tersine mühendislik olacak. Var olan herhangi bir ürünün tasarımında değişiklik mi yapmak istiyorsunuz artık merkezde yer alacak olan 3D tarayıcılar ile ürünü kopyalayıp katı modeli üzerinde değişiklik yaparak hızlıca istediğiniz tasarımı elde edebileceksiniz. Hatta prototipini bile merkezde üretilebileceksiniz. Türkiye’de ilk kendin tasarla kendin üret yani FABLab alt yapısını bu merkez ile MTSO kuracak. Yalın üretim, üretim planlama, bütçeleme, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi alanlarda saha çalışmaları yapılacak. Merkez aracılığı ile sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu danışman, mentör eşleştirme çalışmaları yapılacak” şeklinde konuştu.



“Merkez kapsamında İhracat Destek Ofisi ve Yatırım Destek Ofisi kurulacak”

Merkez bünyesinde iki ayrı ofis kurulacağını da belirten Kızıltan, şunları söyledi:

“KOBİ’lerin uluslararası alanda ticari işbirliklerinin geliştirilmesi için ihracat destek ofisi merkez kapsamında kurularak fiilen sahada yer alarak çalışmalar yürütecek. Merkez kapsamında yatırım destek ve yönlendirme ofisi oluşturularak, ilimize yatırımların çekilmesi veya ilimizin yatırımcılara tanıtılması için çalışmalar yürütülecek. Ayrıca yeni yatırım alanları oluşturulacak. Artık dileyen üyemiz merkez kapsamında yer alacak olan ortak çalışma alanlarını kullanarak iş takip süreçlerini odamız ev sahipliğinde yapabilecek. Ulusal ve uluslararası hibe projeleri hakkında üyelerimiz ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetini veya danışman, mentör eşleştirme hizmetlerini de bu merkezden alabilecek. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Birimimizde var olan akreditasyon kapsamlarını da geliştirerek yine bu merkezden hizmet vereceğiz. Öte yandan, iyi fikirli bireyler ile odamız camiasın da yatırımcı olmak isteyenlerin bir araya gelmesi için Mersin İş Melekleri Ağını da bu merkez ile hizmete alcağız. ‘Param var, iyi fikir arıyorum’ diyen üyemize ‘al proje’ diyeceğiz. Merkez kapsamında gerek tüccarımızın gerekse sanayicimizin ihtiyaç duyduğu eğitim, seminer ve konferans gibi etkinlikleri de yine bu merkez ile düzenleyeceğiz.”

Kızıltan, Mersin Üniversitesi ve Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültelerinde kurucu dekanlık görevi üstlenen, üniversitesanayi işbirliğine önemli katkıları bulunan Prof. Dr. Yusuf Zeren’in MTSO bünyesinde danışman olarak göreve başladığı bilgisini de paylaştı.



“Mersin Sağlık Köyü Projesinin fizibilite çalışmalarına başladık”

MTSO olarak yeni bir projeyi daha hayata geçireceklerini ve Mersin Sağlık Köyünü kuracaklarını kaydeden Kızıltan, “Projenin fizibilite çalışmalarına başlıyoruz. Mersin Sağlık Köyü projemiz Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Projeyi, Yönetim Kurulu Üyemiz Yasemin Taş yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili bilgi veren Taş ise yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştıkları ve fizibilite ihalesine çıkma aşamasına geldikleri bir proje olduğunu söyledi. Taş, tüm aşamaları tamamladıktan sonra yatırımcıya sunacakları projeyle amaçlarının, Mersin’in var olan sağlık turizminde potansiyelini artırmak olduğunu dile getirdi. Taş, projenin 5 etaptan oluşacağını ve sağlık turizminin birçok alanını içinde barındıracağını vurguladı.

Dezavantajlı köylere destek olmak amacıyla hayata geçirilecek bir başka proje olan köy projesi ile ilgili projeyi yürüten Cem Bucuge de Sadiye Atlılar Köyünde gerçekleştirecekleri çalışmaları anlattı. Hakan Sefa Çakır, Tarım Teknoparkı projesinde gelinen son noktayla ilgili bilgi verirken, Kargıcık bölgesinde yapılacak turizm yatırımı ve Turizm A.Ş. ile ilgili bilgiyi de Meclis Başkanı Hamit İzol verdi.



“Herkes Çukurova Havalimanının bir an bitirilmesini bekliyor”

Daha sonra MTSO, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Ticaret Borsası başkanları olarak bir araya gelerek, Mersin’in yatırımlardaki öncelikleriyle ilgili bir toplantı yaptıklarını belirten Kızıltan, toplantıda Mersin’de yürütülmekte olan ve planlanan yatırımların sıralamasını yaptıklarını söyledi. Birinci sırada Çukurova Bölgesel Havalimanının geldiğine dikkat çeken Kızıltan, “Mersin’de birçok oda, belediyeler, STK’lar ve iş insanları bir an önce havalimanının bitirilmesini bekliyor. Havalimanı ne kadar çabuk bitirilirse hem Mersin hem Adana çok büyük bir hareketliliğe kavuşacak. Her sektörde yatırımcı adeta Mersin’e hücum edecek” dedi.

İkinci önemli yatırımın da Mersin’de yapılıp yapılmayacağı tartışmalarının yaşandığı Konteyner Limanı olduğuna işaret eden Kızıltan, bu yatırımı da öncelikli olarak takip ettiklerini kaydetti. ÇeşmeliTaşucu Otoban Projesinin de Mersin için ne kadar elzem olduğunun her geçen gün daha çok anlaşıldığını vurgulayan Kızıltan, önümüzdeki aylarda projenin ihalesinin yapılacağı bilgisini aldıklarını belirtti. Tahsisleri yapılan TarsusKazanlı Turizm Bölgesi projesinin ise artık sürüncemede kalmaması gerektiğinin altını çizen Kızıltan, “Bir an önce yapılması gereken bir proje. Buradaki yatırımcılar da havalimanının yapılmasını bekliyor. Beşinci sırada Lojistik Merkezi yer alıyor. Mersin, dünya çapında büyük bir lojistik kenti. Çukurova Bölgesel Havalimanı da bittiğinde lojistik alanında hem kadara hem havada hem de suda çeşitliliğimiz artmış olacak. Bunun için de çok büyük, dünya çapında bir lojistik merkezi yapılması gerekiyor. Bunun için de yer bulunması gerekiyor. Mersin’de ne yazık ki, yer bulunmasında sıkıntı çekiliyor. Hazine arazilerinin envanterinin çıkarılması üzerinde çalışıyoruz. İlgisiz kişi ve kurumlara verilmiş hazine arazilerinin seri şekilde boşaltılıp, Mersin’deki ihtiyaç arz eden yatırımlara tahsis edilmesi konusunda da çalışmalarımız var” diye konuştu.

Kızıltan, toplantıda ayrıca, yeni sanayi siteleri yapılması, tarımgıda sektörüne teşviklerde pozitif ayrımcılık yapılması, polipropilen tesisi kurulması projesinin, konteyner limanı projesine olumsuz etkilerinin giderilmesi, Kıyı Kenar Çizgisi ve Kıyı Planı, Balıkçı Barınağı, SEKA Limanı, Taşucu Limanı, Pamukluk Barajının bir an bitirilmesi, Sahil Yolunun rehabilitasyonu, OSB otoban bağlantısı ve kent merkezi rehabilitasyonu gibi konuların da takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

