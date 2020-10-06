Mersin’de terör operasyonu: 6 gözaltı

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– Mersin’de jandarma ekiplerince PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, biri Suriye’de silahlı olarak faaliyet gösteren 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellemesi ve deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 610 Ekim 2014 Kobani olaylarının yıl dönümünde eylem ve etkinlik yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Mersin’in merkez Toroslar ve Tarsus ilçelerinde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Suriye’de PKK/KCKPYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen bir şüpheli ile örgüt adına milis/işbirlikçi faaliyetlerinde bulunan ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen 5 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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