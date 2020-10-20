Mersin'de 5 kişinin sahte içkiden tedavisi sürüyor

MERSİN, (DHA)MERSİN'de, sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen 5 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Kent genelinde farklı zamanlarda 26 kişi, kaçak içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere kaldırıldı. 6 kişi hayatını kaybederken, sağlığına kavuşan 15 kişi ise taburcu edildi. 5 kişinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-10-20 14:46:04
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