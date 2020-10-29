Mersin´de meşaleli, havai fişekli Cumhuriyet Bayramı kutlaması



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hem havadan hem de karadan coşkuyla kutlandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı meşale şovlar, görsel şölen oluşturdu.

Cumhuriyet´in kuruluşunun 97´nci yıl dönümü kutlamaları renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Saatler 19.23´ü gösterdiğinde meşaleler yakıldı, havai fişekler atıldı. Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi üzerinde gerçekleştirilen kutlamada yüzlerce meşale yakıldı. Mahalle sakinlerinin ellerinde Türk bayraklarıyla caddeye çıkarak katıldığı kutlama, renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliği organize eden Samet Karataş, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, kent geneline yaydığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çocuklar için de etkinlikler düzenledi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2020-10-29 22:31:14



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