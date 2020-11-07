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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta yerli tohumların dağıtımı sürüyor

İHA

Tarsus'ta yerli tohumların dağıtımı sürüyor

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ata mirası yerli tohumları üreticilerin yoğun olduğu mahallelerde dağıtmaya devam ediyor.
Tarsus Belediyesi’nin “Evladiyelik ata tohumuna sahip çıkıyoruz" sloganı ile uygulamaya koyduğu, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen proje ile daha önce birçok mahallede yapılan dağıtımların ardından, GDO’su ile oynanmamış organik ve yerli 90 adet tohum çeşidinden elde edilen fideler bu kez Esenler, Kamberhöyüğü, Tekeliören ve Yunusoğlu mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde halka dağıtıldı. Bu güne kadar düzenlenen etkinliklerde, seralarda üretilen 300 bin adet fide ve 15 bin adet sumak, taş armudu, sedir ile keçi boynuzu fidanının dağıtımı gerçekleştirilirken, belediyenin gen bankasında ise yaklaşık 80 milyon ata tohumu muhafaza ediliyor. Gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Evladiyelik Ata Tohumuna Sahip Çıkıyoruz projemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Az önce birkaç yer gezdim. Yolların yapılmasından bahsediliyor ama bunlar övünülecek şeyler değil bunlar hakkınız olan şeyler zaten. Bir belediyenin yapması gereken yollarda, asfaltta bazı yaşam yerlerinin kalitesini arttırmakla övünülecek hali yok. Bir belediye şunla övünür. Dürüst iş yaparak, çalmayarak, çaldırmayarak, halkın olanı halka dağıtarak belediye övünür. Yoksa yolu temizledim diye bir belediyenin övünmesine hiç gerek yok. Buradaki yaşam kalitesini, kadınlarımızın güçlenmesini, çocuklarımızın sağlıklı eğitim almalarını, üreten bir kent olmasını, kültürlü bir kent olmasını eğer başaramıyorsak ben görevimi yapamamışımdır demektir" dedi.

"Belediyedeki parada, pulda, arsada, malda, mülkte halkındır"
Vatandaşlara destek mesajları da veren Bozdoğan, "Yani sizler sakın şunu söylemeyin 'biz yoksuluz', 'bizim bir şeyimiz yok' demeyin. Arkanızda belediye var. Belediyedeki parada, pulda, arsada, malda, mülkte sizin. Organizeden yer aldık 100 dönüm. Bu kentin halkı için. Kim projesini yapacaksa kim bu kentte üretecekse sanayide de yerimiz var. Bir yıl sonra Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiği zaman orası 15 bin insana iş kapısı olacak. Kimse kimseyi ayrıştırmasın. Kimse kimseyi bölmesin. Biz birlik halindeyiz. Beraber, sağduyuyla, ortak akılla başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Bu kentte artık bir şeylerin yapılması gerekiyor. Doğru insanların, bilgili insanların ve gerçekten vizyoner olan insanların bu kentte adam akıllı hizmet yapması gerekiyor. Bu hizmet yol temizlemekle, asfalt yapmakla, yolları döşemekle değil. Bu hizmet proje ile kendini gösterecek. Bu kentte eğer bu kadar bilim kültür akademileri açıldıysa, kadın yaşam merkezleri açıldıysa, gençlik merkezlerini madde bağımlıları için açtıysak, her mahalleye okuma salonları açtıysak bu kentin bilinçlenmesi insanlarımızın kula kulluk etmemeleri, futbol takımı tutar gibi bir partinin esiri olmamaları içindir. Bu kent ne kadar aydınlıksa, ne kadar okursa hakkını da arar. İşte ata tohumu gerçek milliyetçilik bu işte. İsrail tohumunu alıp ta bir defalık ürün ortaya koymak değil. Zehirsiz mutfağımız vardı. Hormonsuzdu her şeyimiz. Asıl dönecekseniz bu milliyetçiliğe dönün. Bugün tarım alanında Tarsus Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar sadece Tarsus’ta izlenmiyor. Çukurova’dan izlenmiyor. Ankara’dan da izleniyor. Sizlere ta tohumuna gösterdiğiniz ilgiden ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu projemizde yer alan Başkan Yardımcımız Osman Polat’a ve ekibine ayrıca kentimizin dört bir yanında halkımıza hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.
Bozdoğan, etkinliklerin sonunda vatandaşlara fide ve fidan dağıtımında bulunurken, çocuklara da çeşitli oyuncaklar ile kitaplar hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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