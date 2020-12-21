'3 Ocak Mersin'in kurtuluşu' konulu şiir yarışmasına rekor başvuru

Toroslar Belediyesi tarafından '3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü' kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasına, Türkiye'nin çeşitli illerinden 79 eserin katıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl geleneksel olarak düzenlenen '3 Ocak Mersin’in kurtuluşu' konulu şiir yarışmasının başvuruları sona erdi. Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte organize edilen yarışmaya, Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Türkiye'nin 32 vilayetinden toplam 79 eser katıldı. Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında verilen mücadeleyi anlatmak ve yeni nesillere tarih şuuru aşılamak amacıyla organize edilen yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş olan herkes katıldı. Gençlerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışma ile Türkiye'nin kalbi Mersin'in kurtuluş günü için attı.

Yarışmanın başvuru süreci, 18 Aralık Cuma günü tamamlandı. Jüri üyelerinin yapacağı değerlendirme sonucu dereceye girenlerin isimleri ise 3 Ocak tarihinden önce Toroslar Belediyesinin resmi web sitesi olan 'www.toroslarbld.gov.tr' adresinden ilan edilecek. Yarışmada birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye ise çeyrek altın verilecek.

"Şiir yarışmamız, ulusal bir nitelik kazandı"

3 Ocak Mersin’in kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenledikleri yarışmaya katılım sağlayan tüm yarışmacılara teşekkür eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, geleneksel hale gelen şiir yarışmasının artık ulusal bir nitelik de kazandığını söyledi.

Yılmaz, "Mersinimizin kurtuluş mücadelesini en güzel ifadelerle anlatarak bu anlamda derin hisler besleyen hemşehrilerimize minnettarız. Her geçen yıl katılımın arttığı bu organizasyonla amacımız, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak" dedi.

Yarışmaya, Mersin merkez ve ilçelerinin yanı sıra Kocaeli, Trabzon, Eskişehir, Ankara, Osmaniye, Van, Şanlıurfa, İzmir, Hakkari, Tokat, Kastamonu, Adıyaman, Karabük, Erzurum, Çorum, Malatya, İstanbul, Kahramanmaraş, Aydın, Çanakkale, Sivas, Hatay, Sakarya, Samsun, Artvin, Antalya, Kütahya, Karaman, Adana, Ağrı, Kayseri ve Bursa'dan toplam 79 kişi katıldı.

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