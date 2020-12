– Mersin’de balık ekmek satışı yapan bir tekne sahibi, şehit çocuklarına ücretsiz yemek veriyor. Uygulamayı babasına öneren ve tekneye “Şehit çocukları bu tekneden ücretsiz yemek yiyebilirler. Bedelleri babaları tarafından ödenmiştir” yazan tabela asan üniversite öğrencisi Meliha Gözübüyük, “Şu an bu şekilde konuşabiliyorsam Allah’tan sonra şehitlerimiz sayesinde. Bizim de ailelerine bir katkımız olsun istiyoruz” dedi.

Mersin’de Çamlıbel Balıkçı Barınağında balık ekmek satışı yapılan Tarsuslu Kaptanın Yeri isimli teknedeki tabela, oradan geçenlerin dikkatini çekiyor. “Şehit çocukları bu tekneden ücretsiz yemek yiyebilirler. Bedelleri babaları tarafından ödenmiştir” yazan tabelayı görenler, duygulanarak tekne sahiplerini kutlarken, bazıları da uygulamaya destek olmak için para bağışında bulunuyor. Yaklaşık iki yıldır şehit çocuklarına bedava balık ekmek yeme imkanı sunan tekne sahipleri ise şehit çocuklarına katkı sunmak adına paket servis bile sunabileceklerini belirterek, örnek bir davranışa imza atıyorlar.



Sosyal medyada gördü, teknede uyguladı

Şehit çocuklarına ücretsiz yemek fikrini ortaya atan tekne sahibinin kızı 19 yaşındaki Meliha Gözübüyük, fikrin ortaya çıkışını ve amaçlarını İHA muhabirine anlattı. Teknenin babasına ait olduğunu ifade eden Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencisi Gözübüyük, teknede babasına sürekli yardım ettiğini söyledi. Sosyal medyada, farklı bir şehirde bir markette böyle bir uygulama yapıldığını gördüğünü aktaran Gözübüyük, “Ben de ekran görüntüsü alıp babama gönderdim, ‘Baba lütfen yapalım böyle bir şeyi. Benim için çok önemli biliyorsun’ dedim. O da ‘Tabi kızım, bizim için de çok önemli, yapalım’ dedi. İki seneye yakındır da uyguluyoruz” diye konuştu.



“Vatandaşlar kutluyor, para bağışı yapıyor. O paraları Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlayacağız”

Teknenin önünden sürekli jandarmaların geçtiğini, tabelayı görünce duygulanarak, kendilerini tebrik ettiklerini belirten Gözübüyük, “Jandarmalar geliyorlar teknemizde yiyorlar, içiyorlar. Vatandaşlar ‘Nereye ulaştırabiliriz, daha çabuk nasıl faydamız olabilir’ diye fotoğraf çekip paylaşım yapıyorlar. Bize para veren bile oldu, ‘bizim de katkımız olsun’ diye. Biz de o paraları biriktirme kutumuza koyduk. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlayacağız. Şu ana kadar 200 lira toplandı” ifadelerini kullandı.



“Şehit çocuklarının tekneye gelmesi için belediye başkanı ile görüştüm”

Şehit çocuklarının tekneye gelmesini çok istediklerini, bunun için farklı girişimlerde de bulunduklarını söyleyen Gözübüyük, “Ama bugüne kadar henüz hiç şehit çocuğu gelmedi. Bir gün bir gazi çocuğu geldi, rica etti; biz de yardımcı olduk. Onun dışında ben Akdeniz Belediyesine gittim ve Başkan Mustafa Gültak ile görüştüm. Sonra Mustafa Gültak teknemize geldi, tabelayı gördü ve ‘Çocukları belirleyelim, valimizle birlikte getirelim’ dedi ama pandemi oldu ve kapanınca gelen olmadı maalesef” şeklinde konuştu.



“Kaymakam, vali olamazsam asker ya da polis olmayı çok istiyorum”

Asker ve polise karşı çok ayrı bir duyarlılığı olduğunu vurgulayan Gözübüyük, üniversitede farklı bir bölümde okumasına karşın asker ya da polis olmayı çok istediğini vurgulayarak, duygularını şu cümlelerle paylaştı:

“Ben küçüklüğümden bu yana yolda polis, asker gördüğümde gözlerim dolar. Şu an bile öyle oldum. Bizim için bir şeyler yapıyorlar. Bir şehit haberi aldığımda bile hüngür hüngür ağlarım. Mesela yılbaşında Reina katliamı olmuştu, ondan beridir yılbaşı kutlaması yapmam. Benim için önemli böyle şeyler. Ağabeylerim de asker olmayı çok istiyorlar. Biri polislik sınavlarına girmek üzere, şu an başvurular başladı. Biri jandarma, Adıyaman’da görev yapıyor. Ben de çok istiyorum. Üniversitem bitip de kaymakam, vali olamazsam polis, asker olmayı çok isterim. Milli Savunma sınavlarına da girdim. Bir yere atanamazsam devlet kademesinde çalışmayı çok isterim. Gönlüm asker, polislikten yana. Şimdi bir başvuru talebi gelse hiç düşünmeden giderim.”



“Paket bile götürebiliriz”

Şehitlere çok şey borçlu olduklarının altını çizen Gözübüyük, Mersinlilere seslenerek, “Çevrelerinde varsa çok isteriz gelsinler. Biz ücretsiz paket bile götürebiliriz. O derece isteriz. Bir katkımız olsun, çünkü onların babaları, ağabeyleri, eşleri bize çok şey bağışladılar. Şu an bu şekilde konuşabiliyorsam Allah’tan sonra onlar sayesinde” dedi.

