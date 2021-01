Tarhan, küçük sanayi iş kolundaki atölyelerin de yeni sanayi sitesine taşınması çağrısı yaptı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede yapılacak yeni sanayi sitesinin uygulama imar planının Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandığını ve bir ay süreyle askıya çıkarıldığını belirterek, küçük sanayi iş kolundaki atölyelerin de buraya taşınması çağrısı yaptı.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, ilçenin gelişmesine katkı sağlayacak girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Atatürk Mahallesinde bulunan ve belediye hizmet binasına komşu olan mevcut Mezitli Sanayi Sitesinin kent dışına taşınmasında büyük uğraşlar harcayan Başkan Tarhan, daha modern çalışma alanları oluşturmak adına çevrede bulunan esnafın da yapılacak olan yeni sanayi sitesine geçmesi gerektiğini savundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarhan, “İlçemiz her alanda örnek olmaya ve gelişmeye devam ediyor. Mezitli halkının çevreye oldukça duyarlı olduğunu biliyoruz. Halkımız; gürültü kirliliğine, koku gibi etkenlere karşı her zaman için hassasiyetini koruyor. Belediyemize gelen şikayetleri göz önünde bulundurursak, çevre ve gürültü kirliliği gibi sorunların yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda belediyemiz bir süredir mevcut olan Sanayi Sitesinin kent dışına gitmesi için uğraş vermektedir. Sanayi sitesinin çevre planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı tamamlandı. Uygulama imar planı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı ve bir ay süreyle askıya çıkmış durumda. Buradaki amaç mevcut olan yeni belediye hizmet binasının yanında bulunan sanayi sitesindeki esnafımıza daha modern bir çalışma alanı sağlamak” dedi.



Sanayi esnafı kazanacak, vatandaş rahatlayacak

Yeni yapılacak olan sanayi sitesinin büyük bir alana sahip olacağından sadece sanayi esnafının değil, çevresinde bulunan esnafın da faydalanması gerektiğini belirten Tarhan, “Bu, sadece mevcut sanayi sitesindeki esnaf için değil. Yeni sanayi sitesinin kapasitesi daha büyük olduğu için küçük sanayi iş kolundaki mermer, kereste ve marangoz atölyeleri gibi işletmelerin de Mezitli’nin içerisinden kalkması gerekiyor. Sadece mevcut sanayi değil, çevresindeki benzeri iş kollarının da yeni sanayi sitesine gitmesi sağlanacak. Belediyemiz bu konuda da elbette çalışma yapacaktır. Yoksa sadece Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki esnafın yeni sanayi alanına taşınmasıyla sorun tamamlanmış olmaz. Küçük sanayi esnafı da aynı şekilde daha güzel, daha yeni, daha çağdaş sanayi alanına taşındığı zaman Mezitli çevre kirliliği yönünden çok daha iyi bir konuma ulaşmış olacaktır. Öte yandan esnafımız da daha temiz bir ortamda müşterilerine hizmet sunacak. Arzumuz; Mezitli’de çevre ve gürültü kirliliği olmayan, her yönden çevre konusunda sorunların bittiği bir kent oluşturmaktır. Bu alanda çalışmalarımız da devam etmektedir” diye konuştu.

