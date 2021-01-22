Mersin Büyükşehir Belediyesinden pandemide nostalji: "Radyo Tiyatrosu"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Radyo Tiyatrosu ile Mersinli sanatseverlerle dijital platformda buluşmayı sürdürüyor. Pandemi nedeniyle perdelerini kapalı tutmak zorunda kalan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Radyo Tiyatrosu ile seyircilerin evlerine konuk oluyor.

Şehir Tiyatrosu oyuncuları ilk olarak Prof. Dr. Özer Ozankaya’nın düzenlemesiyle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri ‘Nutuk’u yayınlamıştı. “Tiyatro Radyo” projesi Anton Cehov’un seçme hikayeleri ile devam edecek. Vatandaşlar, dört hikayeye hem Büyükşehir’in mersin.bel.tr/spotify adresinden hem de Mersin Şehir Tiyatrosu YouTube adresi üzerinden ulaşabilecek

Başkan Vahap Seçer’in Mersin’i sanat kenti haline getirme vizyonundan hareketle bugüne kadar kültür ve sanat alanında birçok etkinliği hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde de seyircisinden kopmuyor ve Radyo Tiyatrosu aracılığıyla evlere konuk olmayı sürdürüyor. Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü olan 3 Ocak’ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri ‘Nutuk’ ile Radyo Tiyatrosu, dinleyicileriyle buluşmuştu. Şehir Tiyatrosu Anton Cehov’un seçme hikayeleri adlı çalışmasıyla dört kısa öyküden oluşan bir seriyle çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Oyuncular, bugün ‘Kunduracı ile İblis’, 26 Ocak’ta ‘Memurun Ölümü’, 27 Ocak’ta ‘Bir Olay’ ve 29 Ocak’ta ise ‘Bir Sorun’ oyunlarıyla sanatseverlerle buluşacak.

Radyo Tiyatrosu önümüzdeki günlerde Zengin Mutfağı, Matruşka, Abelard ve Heloise Mektuplar, Kozalar, Ayrılık ve İçerdekiler adlı oyunları dinleyicilerle buluşacak.

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