Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü - Bellona Kayseri Basketbol: 73-91

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Ahmet Kemal Digilli, Hande Öztürk

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ: Manolya Kurtulmuş 17, Melis Talay 7, Gökşen Fitik 12, İlayda Güner 10, Kristine Anigwe 22, Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş 2, Yeliz Doğan, Berfin Demir, Elanur Menteş

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Melis Gülcan 21, Ayşegül Aladağ 7, Maja Miljkovic 2, Kalani Brown 14, Glory Johnson 12, Sevgi Tonguç 2, Gülse Uğur 2, Kitija Laksa 27, Esra Ural Topuz 4, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Zeynep Kalbisağde

1'İNCİ PERİYOT: 24-21

İLK YARI: 46-59

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-73

Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında, Bellona Kayseri Basketbol'u konuk etti. Maça Manolya Kurtulmuş, Melis Talay, Gökşen Fitik, İlayda Güner, Kristine Anigwe 5'lisi ile başlayan ev sahibi ekip, mücadeleyi 73-91 kaybetti. DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-02-21 16:34:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.