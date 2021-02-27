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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Başkan Bozdağan'ı ziyaret etti

İHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Başkan Bozdağan'ı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tarsus Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile görüştü.
Torun, beraberinde milletvekilleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Tarsus'un kadim bir kent, medeniyetlerin beşiği, çok eski bir yerleşim alanı olduğunu belirterek, "Gelirken görme şansını elde ettiğimiz öncelikle antik Roma Yolu olmak üzere birçok tarihi eser Tarsus’ta varlığını sürdürüyor. Bu eserler tam anlamıyla gün yüzüne çıkarılıp tanıtımı yapılırsa, turizm anlamında da ciddi bir şekilde artı değere kavuşur. Bir kenti kent yapan, diğer kentlere göre öne çıkaran tarihi değerleri, coğrafi değerleridir. Tarsus bu anlamda zengin bir şehir. Tarihi olarak Mersin’den daha eski, hem ticari alan olarak hem tarihi olarak önemli şehir" dedi.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise şehrin her köşesine eşit hizmet götürmek üzere yola çıktıklarını ve gece gündüz demeden özverili çalışmalar yaparak israftan uzak, doğru, yerinde ve kalıcı hizmetler üremenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.
Borçlu bir belediye devralmalarına rağmen uyguladıkları tasarruf tedbirleri ve gereksiz harcamalardan kaçınarak bütçeyi eksi bütçeden artı bütçeye taşımayı başardıklarını dile getiren Bozdoğan, “Önceliğimiz ve amacımız halkımızın sosyal, kültürel ve ekonomik refahına katkı sağlayacak unsurları barından hizmetlerin şehrimize tesis edilmesini sağlamaktır. Bu hizmetleri planlarken 'biz yaptık oldu' mantığından uzak, öncelikle muhtarlarımız ve halkımız ile birebir temasa geçerek sorunları, eksikleri yerinde tespit ederek fikir birliği içerisinde hayata geçiriyoruz. Bu sayede halkın parasını halkın istediği gerekli hizmetlere harcamış oluyoruz. Halkımız ile barışık, saygı ve sevgi çerçevesinde, ayrım yapmadan hizmet ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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