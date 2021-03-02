Girişimci İş Kadınları Derneğince (GİŞKAD), genç kadınların gıda ve tarım konularında geliştirdikleri özgün, inovatif ve teknoloji tabanlı iş fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 'Hasat' isimli kadın startup yarışmasında mentörlük desteği almaya hak kazanan 10 finalist belirlendi.

GİŞKAD Başkanı Ayferi Tuğcu, bölgede bir ilkin önderliğini yaptıklarını ve kadınların iş yaşamında daha etkin olmaları için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, yarışmada 10 finalist arasından dereceye girenlerin mart ayı içerisinde düzenlenecek törenle açıklanacağını söyledi.

Geçen yıl başlattıkları yarışmayı pandemiye rağmen teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak devam ettirdiklerini kaydeden Tuğcu, “Yarışma kapsamında öncelikle Türkiye genelinden 1835 yaş arası girişimci ruha ve yenilikçi vizyona sahip kadından, gıda ve tarım konularında sahip oldukları inovatif 30 iş fikri aldık. Yapılan ön değerlendirme sonucunda 18 iş fikri yarı finale kaldı. Bu iş fikirleri 24 Şubat 2020 tarihinde Mersin de jüri karşısına çıktı. Mersin ve Adana’nın girişimcilik ve tarımsal üretim konusunda söz sahibi birçok kurum ve kuruluşunun temsilcisinden oluşan jüri üyeleri, 18 iş fikri içinden 10 iş fikrini mentörlük desteği alarak finalde yarışmaya değer buldu" dedi.

Yarışmanın ikinci etabına geçmeye hak kazanan yenilikçi iş fikrine sahip yarışmacılara ilk olarak iş fikirlerini bir iş modeli haline getirebilmek adına bir dizi eğitimler verdiklerini ifade eden Tuğcu, "Geçen yıl gerçekleştirilen ve toplamda 24 saat süren 12 günlük online eğitimlerde, 'girişimcilik ve inovasyon, iş modeli kurgulama, değer önerisi tasarımı, hedef kitle analizi, pazarlama ve müşteri ilişkileri, eticaret ve dijital pazarlama, fikri sınai mülkiyet hakları, maliyet yönetimi ve proje bütçesi hazırlama, gelir modeli oluşturma ve finans yönetimi, iş yeri açma konusunda mali ve hukuki sorumluluklar, girişimcilik devlet destekleri ve melek yatırımcı bulma' konularını işleyerek yarışmacılarımızı bilgilendirdik. Tüm eğitimler konusunda uzman akademisyen, avukat, yeminli mali müşavir, KOSGEBÇukurova Kalkınma Ajansı ile TUBİTAK yetkilileri tarafından titizlikle verildi. Yarışmacıların en doğru bilgiye ulaşması, kafalarında oluşan tüm soruların cevap bulması sağlandı" diye konuştu.

Eğitimler sonrasında yarışmacıların finalde jüri karşısında sunum yapacakları kanvas iş modelleri tablolarını hazırlamalarını istediklerini ve bu konuda akredite KOBİ danışmanı ve mentörler tarafından birebir mentörlük desteği verdiklerini kaydeden Tuğcu, şunları söyledi: "Bu süreçte hem yarışmacıların motivasyonunu yüksek tutmak hem de tecrübe sahibi girişimcilerin deneyimlerinden yararlanabilmeleri adına 'tecrübe konuşuyor' webinarları düzenledik. Yarışmanın finaline yaklaşılması ile birlikte yarışmacıların son hazırlıklarını yapması ve jüri karşısında etkili sunum yapabilmelerini sağlayabilmek adına Inogar Gıda Girişimcilik Merkezinde 4 saatlik son eğitim faaliyetimizi de gerçekleştirdik. GİŞKAD ekibi geleceğimizin umudu genç kadınlar, tohumlarını toprağa attığı fikirleri artık yeşertmeye hazır. Mart ayının son haftasında pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştireceğimiz törenle birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılarımız ile mansiyon ödülü almaya hak kazanan finalistimizi açıklayacağız ve ödüllerini takdim edeceğiz."

Tuğcu, düzenledikleri yarışmanın Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Üniversitesi, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklendiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.