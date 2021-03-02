Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

28 Şubat'ın yasakçı müdürünün Mersin'de görev yaptığı ortaya çıktı Sivas’ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen ve okul birincisinin ağzını kapattırıp dışarıya attıran 28 Şubat'ın simge isimlerinden Prof. Dr. Servet Özgür, Mersin Toros Üniversitesinde Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapıyor İlerlemiş yaşına rağmen halen görevde olan yasakçı müdür, kameraya böyle yansıdı

İHA

28 Şubat'ın yasakçı müdürünün Mersin'de görev yaptığı ortaya çıktı Sivas’ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen ve okul birincisinin ağzını kapattırıp dışarıya attıran 28 Şubat'ın simge isimlerinden Prof. Dr. Servet Özgür, Mersin Toros Üniversitesinde Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapıyor İlerlemiş yaşına rağmen halen görevde olan yasakçı müdür, kameraya böyle yansıdı

Sivas’ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen ve okul birincisinin ağzını kapattırıp dışarıya attıran 28 Şubat'ın simge isimlerinden Prof. Dr. Servet Özgür'ün, hala Mersin'de bir üniversitede görev yapıyor olması tepkilere yol açıyor.
DiyanetSen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Servet Özgür'ün, 1995 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreninde, başörtülü öğrencilere bağırarak, "Siz asla yemin etmeyeceksiniz. Emrediyorum hemen soruşturma başlatılsın. Hayatınız boyunca yemin edemezsiniz" dediğini hatırlattı.
"Zulmü ile milletimizi ağlatanların hala yaptıklarının bedelini ödemek yerine makam verilmesi, 28 Şubat zulmüne ortak olmaktır" diyen Görgülü, "28 Şubat’ın zulüm sahiplerini, şimdi kim makam sahibi yaptı? Geçmişi kirli, mazisi karanlık, eğitimde emeğe düşman biri 24 yıl aradan sonra hala koltuğunu koruyorsa, bunlar bu gücü kimden alıyor, kimler koruyor bunları, bu makamları kimler dağıtıyor" dedi.
Millete zulmeden ve millet iradesine ihanet edenlerin bedelini de ödemeleri gerektiğini vurgulayan Görgülü, "Bu zihniyet, üniversitelerde halen nasıl aktif rol alabiliyor? Konu ile ilgili YÖK'ü ve Toros Üniversitesi yönetimini acilen göreve davet ediyoruz. 28 Şubat post modern darbesinin 24. yıl dönümünde hala zalimler hesap vermemişse, halen bunlara lütuf gibi makam mevkiler verilmişse, bu zulme maruz kalan bacılarımızı ve bizleri ziyadesiyle üzecek ve üzmüştür" ifadelerini kullandı.
Görgülü, konuyla ilgili üniversite yönetimi ile görüştüğünü, kendisine, bir hafta içinde gereğinin yapılacağını söylediklerini de sözlerine ekledi.
Öte yandan Prof. Dr. Servet Özgür, Sivas'ta yaşanan bu olaydan 24 yıl sonra, görev yaptığı Toros Üniversitesinde görüntülendi. Özgür'ün bir süredir burada Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüttüğü öğrenildi.

Neler yaşanmıştı?
Mersin Toros Üniversitesinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Servet Özgür, bugün hala konuşulan o görüntülerle 28 Şubat'ta uygulanan başörtüsü zulmünün simgesi haline geldi.
16 Temmuz 1995 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreninde, okul müdürü Servet Özgür'ün, "Hiçbir zaman yemin etmeyeceksiniz" şeklinde tahrik içeren sözleriyle hareket eden bazı öğrencilerin saldırganlıkları, 'başörtüsü yasaklarının' sembolik görüntüleri olmuştu. Özgür, “Burada bir emir veriyorum, bunlara hiç bir zaman yemin yaptırılmayacak” sözlerinin ardından başörtülü öğrencilere, haklarında soruşturma açılacağı tehdidinde de bulunmuştu.
Mezuniyet töreni sırasında okul birincisi Behiye Karadeniz, orada bulunan öğrencilerden biri tarafından ağzı kapatılarak konuşturulmamış ve başörtüsü çekilerek alınmak istenmişti. Başörtülü öğrencileri kürsüden uzaklaştırmaya çalışan diğer bazı öğrenciler, daha sonra, "Siz bu mesleğe layık değilsiniz" şeklindeki sözler sarf ederek, başörtülü öğrencilerin başlarındaki hemşire keplerini çekip yere atmışlardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arslanköylü 96 yaşındaki Nesibe nine, kurtuluş programında duygulandırdı
YEREL HABERLER Arslanköylü 96 yaşındaki Nesibe nine, kurtuluş ...
Başkan Seçer iş dünyasıyla buluştu, yatırımlar masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Başkan Seçer iş dünyasıyla buluştu, yatırımlar masaya ...
Dt. Eyüp Ak: “Dijital diş hekimliği tedavi sürecini kısalttı”
YEREL HABERLER Dt. Eyüp Ak: “Dijital diş hekimliği tedavi sürecini ...
Akkuyu'da 4'üncü ünite için hazırlıklar başladı
YEREL HABERLER Akkuyu'da 4'üncü ünite için hazırlıklar başladı
Gölde boğulan 2 balıkçı toprağa verildi
YEREL HABERLER Gölde boğulan 2 balıkçı toprağa verildi
Gazeteci Ercan Güneş meslekteki 30 yılını kitaplaştırdı
YEREL HABERLER Gazeteci Ercan Güneş meslekteki 30 yılını ...
Akdeniz’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Vali Su, ‘İz Bırakanlar Müzesi’ çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Su, ‘İz Bırakanlar Müzesi’ çalışmalarını ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, online konserlerle evlere konuk oluyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, online konserlerle ...
Büyükşehir Belediyesi, Mezitli’nin 3 caddesine sıcak asfalt döktü
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Mezitli’nin 3 caddesine sıcak ...
Toroslar'da atıl tarlalar 'beyaz altın' salep ile ekonomiye kazandırılacak Mersin'de atıl tarlalara salep eken 3 girişimcinin deneme ekimi başarılı oldu
YEREL HABERLER Toroslar'da atıl tarlalar 'beyaz altın' salep ile ...
Büyükşehir Belediyesinden tarım işçilerine hijyen kiti ve narenciye paketi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden tarım işçilerine hijyen ...
GİŞKAD'ın kadın start-up yarışmasında 'Hasat' zamanı
YEREL HABERLER GİŞKAD'ın kadın start-up yarışmasında 'Hasat' zamanı
Tollu: “İlçemize doğalgazın getirilmesi için aylardır temaslarda bulunuyoruz”
YEREL HABERLER Tollu: “İlçemize doğalgazın getirilmesi için aylardır ...
Erdemli Belediyesi Oryantiring Takımdan 7 madalya
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi Oryantiring Takımdan 7 madalya
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi
YEREL HABERLER İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa ...
Akkuyu NGS’de 3’üncü ünitenin temeli için hazırlıklar tamamlandı Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko, Akkuyu NGS’de 3’üncü ünitede inşaat demiri kurma işlemini tamamladıklarını, beton dökme işlemi için hazırlık yaptıklarını açıkladı Kucherenko: “Nükleer Düzenleme Kurumundan inşaat lisansı verildikten sonra 4’üncü ünite için de bu yıl içerisinde temele beton dökme işlemine başlayacağız”
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’de 3’üncü ünitenin temeli için hazırlıklar ...
Virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
YEREL HABERLER Virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: ...
Gündüz vakti telefoncuya silahlı saldırı
YEREL HABERLER Gündüz vakti telefoncuya silahlı saldırı
Mezitli'ye araç muayene istasyonu açılıyor
YEREL HABERLER Mezitli'ye araç muayene istasyonu açılıyor
Arslanköy'de kurtuluş coşkusu Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Arslanköy, milli mücadelede adına yakışır bir kahramanlık örneği göstermiştir"
YEREL HABERLER Arslanköy'de kurtuluş coşkusu Toroslar Belediye ...
Akkuyu NGS'de ikinci ünitenin konsol kirişinin montajı tamamlandı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'de ikinci ünitenin konsol kirişinin ...
Akdeniz Belediyesi sıcak asfalt tesisi kuruyor Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Kırsal bölgelerin dezavantajı avantaja dönüşecek” "Her yönüyle modern ve güvenilir bir şehir için kentsel dönüşüm şart”
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi sıcak asfalt tesisi ...
Mersin'de 'Sıfır Atık Projesi' için vatandaşlar bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'Sıfır Atık Projesi' için vatandaşlar ...