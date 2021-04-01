Uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi, gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerinde jandarma ekipleri, üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus, Silifke ve Anamur ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde 2 kişinin üzerinde 10 gram toz esrar, Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesinde 1 şahsın üzerinde 1 fiş ve 5 gram metamfetamin, Anamur ilçesine bağlı Ovabaşı Mahallesinde ise 2 şahsın üzerinde 5 gram kubar esrar ile 1 bong diye tabir edilen uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.