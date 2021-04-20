Çileğiyle ünlü Silifke'de sarımsak hasadı



Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE/(Mersin), (DHA)MERSİN'in çileğiyle ünlü Silifke ilçesine geziye gelen Mehmet Kanıtez (55), seraların küçük bir kısmına ekilen sarımsağın kalitesini görünce 40 dönüm arazi kiralayıp, üretime başladı. Yaklaşık 8 ton ürün elde eden Kanıtez, "Sarımsağın aroması çok güzel" dedi.

Ankara'da oturan Mehmet Kanıtez, arkadaşını ziyaret ettiği Silifke ilçesinde çilek seralarını gezdi. Kanıtez, seraların küçük bir kısmına ekilmiş sarımsakların kalitesini görünce üretimini yapmaya karar verdi. İlçeye bağlı Sökün Mahallesi'nde 40 dönüm arazi kiralayan Kanıtez, üretime başlayıp 8 ton ürün elde etti. İlk hasatta beklentilerinin üstünde verim alan Kanıtez, "Aslen Ankaralıyım, orada toptancılık yapıyorum. Silifke'de arkadaşım var onu ziyarete gelmiştim. Arkadaşım da beni seraları gezdirmek için ovaya getirdi. Ovada insanlar çilek serasının küçük bir kısmına yemek için sarımsak ekmiş. Sarımsakları inceledim, çok kaliteliydi. Sarımsak işi yaptığım için arkadaşıma üretim teklifinde bulundum. 40 dönüm bir tarla kiralayıp ekime başladık. Acemi olmamıza rağmen gayet güzel de bir verim aldık. Dönümünü birinci, ikinci ve üçüncü kalite diye sınıflandırıyoruz. Birinci kalite olan üründen yaklaşık 5 tona yakın ürün aldık. İkinci kaliteden de aşağı yukarı 2 ton çıktı. 1 ton da üçüncü kalite ürün elde ettik" dedi.

'FİYATI 12 TL'YE KADAR ÇIKIYOR'

İlçede sarımsağın bir ay erken hasat edildiği belirten Kanıtez, "Türkiye şartlarında üretim olarak her taraftan 1 ay erkencidir bu bölge. Şu anda bu bölgede ilk defa bu işi yapmamıza rağmen birkaç kişiyi daha teşvik ettik ama bize kimse itibar göstermedi. Tarlamızda günlük 200-250 kişiye istihdam sağlıyoruz. Aroması çok güzel. Halkımızın denemesini tavsiye ediyorum. Satışı 7 TL'den başladı. Şu anda piyasa biraz daha düştü, 34 TL arasında. Ama geçen sene 10 12 TL'den satıldı. Bizim ortalamamız 56 TL'nin altına düşmedi. Beklentilerimizin üstünde. Tarım yapan tüm üreticilere tavsiye ediyorum" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2021-04-20 12:49:34



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