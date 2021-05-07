Eşi tarafından öldürüldü; sesleri uyanan kızı cesediyle karşılaştı (2)- Yeniden



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde Ahmet Çetin (50), ikinci evliliği olan eşi Semra Çetin'i (48), defalarca bıçaklayarak öldürdü. Seslere uyanan Semra Çetin´in ilk evliliğinden olan Seda Gürbüz (24), annesinin cansız bedeniyle karşılaştı. Seda Gürbüz ile kardeşi Eda Gürbüz, evlerinin önünde gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın 3´üncü katında meydana geldi. Ahmet Çetin ile 3 yıl önce evlendiği Semra Çetin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin'i defalarca bıçaklayıp, öldürdü.

UYANINCA ANNESİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Semra Çetin hayatını kaybederken, Ahmet Çetin ise kaçtı. Olay sırasında uyurken seslere uyanan Semra Çetin'in ilk evliliğinden olan kızı Seda Gürbüz, odadan çıkınca annesini yerde hareketsiz yatarken buldu. Gürbüz'ün çığlıklarına komşuları koştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Semra Çetin´in öldüğünü tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Semra Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Annelerinin cenazesi götürüldüğü sırada Seda Gürbüz ile olay sırasında iş yerinde olan, acı haberi alıp eve gelen Eda Gürbüz, gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri, Ahmet Çetin'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-05-07 16:19:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.