Seçer: "Yatırımların önüne ket vurmayalım" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Borçlanma sadece Mersin Büyükşehir Belediyesinin sorunu mu?" "Kaldırım işgallerini ortadan kaldıracağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2019 yılında gecikerek borçlanma aldıklarını, 2020’de ise alamadıklarını hatırlatarak, “Şu anda bizim banka ve piyasalara olan borcumuz 1 milyar 383 milyon lira. Nereden geldik buraya 2 milyar 247 milyon liralardan. Yani oradan da 863 milyon lira azalmış. Bu mali disiplindir. Yatırımların önüne ket vurmayalım” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi. Mecliste konuşulan önemli konulardan bazılarını Başkan Seçer’in komisyonda bekleyen borçlanma yetkisi talebi, MESKİ’nin su bedeli alacakları, tabela kirliliği ve kaldırım işgali oluşturdu.

“İçişleri Bakanlığının genelgesinin gereğini yerine getirme zorunluluğumuz var”

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından son yayınlanan toplu taşıma genelgesi hakkında kamuoyunu aydınlatan Seçer, “Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı 1 Haziran’da normalleşme tedbirleri kapsamında bir genelge yayınladı ve bu genelgenin 1. maddesinin 7. fıkrasında, 18 yaş altı ile 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara toplu taşıma kullanımını yasakladı. Burada sadece toplu taşıma araçları denince belediye otobüsleri akla gelmesin. Hem bizim otobüslerimiz hem halk otobüsleri, minibüsler, dolmuşlar, metro hattı olan illerde, metrolarda, metrobüsler de bu genelge kapsamında. Yani bizim Mersin’e ait bir konu değil, tüm Türkiye’ye sari bir konu. Bu hükümden Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacak. O öğrencilerimiz otobüsleri, toplu taşıma araçlarımızı kullanabilecekler. Doğal olarak bu uygulamadan dolayı da 65 yaş ve üzeri ve 18 yaş altı gençlerimizde ulaşım konusunda bir sıkıntı yaşanıyor. Bizim İçişleri Bakanlığının yayınladığı bu genelgenin gereğini yerine getirme zorunluluğumuz var" diye konuştu.

Aşılama hızının arttığına da değinen Seçer, “Mutlaka aşı oranını arttırmamız lazım. Şu anda gayet iyi gidiyor. Umut ediyorum kısa sürede hayat normalleşmeye evrilir ve hayat normalleşmeye evrildiğinde biz de artık normal koşullarda alınması gereken kararları alacağız. Şu anda bazı kararları alırken bu olağanüstü koşullar bize referans oluyor, bize bağlayıcı oluyor” ifadelerini kullandı.

Seçer, tabela kirliliği ve kaldırım işgali konusunda net konuştu

Başkan Seçer, tabela kirliliği ve kaldırım işgallerini ortadan kaldırmak istediklerini ancak pandemi koşullarından dolayı uygulamaları hayata geçiremediklerini ifade ederek, “Ama bundan sonra bu böyle olmayacak. Bir kez daha meclis toplantısı aracılığıyla, halkımızı burada uyarmak, bilgilendirmek istiyorum. Biz bunun çalışmalarını başlattık. Mart ayında toplantılar yaptık. Esnaf Odaları Birliğimizi arkadaşlarımız, genel sekreter yardımcısı ve daire başkanları düzeyinde ziyaret etti, konuyu görüştü. Biz 4 merkez belediye ilçe başkanları ve Esnaf ve Sanatkarlar Oda başkanlarımızla yaptığımız, MESDEM’le ilgili toplantıda bu konuyu yine gündeme getirdik. Bir anlamda bu işi zamana yayarak, kaldırım işgalleri başta olmak üzere, bu konuların üzerine gidilmesi gerektiği kanaatine vardık. Ama dediğim gibi belli bir zamana yayarak. Bunu vatandaşa, esnafa anlatarak” dedi.

“Kaldırım işgali yapan esnafımızın dışında memnun olan bir vatandaş yok”

Bu konuda uygulamaları hayata geçireceklerini dile getiren Seçer, “Başta ESOB ve ilçe belediyelerimiz, esnaf derneklerimizin bize yardımcı olmaları gerekiyor. Odalarımızın, Ticaret ve Sanayi Odamızın, esnafı bilinçlendirme adına bize yardımcı olmaları gerekiyor. Kaldırım işgali yapan esnafımızın dışında memnun olan bir vatandaş yok. Sadece o kaldırım işgalini yapan esnaf halinden memnun. Ama diğer bütün vatandaşlar memnun değil. Yine tabela kirliliği oluşturan vatandaşlarımız durumdan memnun. Hem kayıt altına almamış, reklam ilan vergisi ödemiyor hem de gereksiz yere görüntü kirliliği oluşturuyor, bir estetik bozukluğu meydana getiriyor. Biz yasalar çerçevesinde görevimizi yapmak durumundayız. Bu konuda bir kez daha vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedim. Önümüzdeki günlerde bunun uygulamalarını başlatacağız. Yani çok net söylüyorum. Tebligatlar yapıyoruz, uyarılar yapıyoruz, tabelalarını sökmeyen, mevzuat dışı tabela kullanıp, tabelalarını sökmeyen vatandaşlarımızın, esnafımızın tabelalarını sökmek zorunda kalacağız" şeklinde konuştu.

MESKİ’nin en büyük sorunlarından birinin su bedeli alacakları olduğunu kaydeden Seçer, bankalardan teminat mektubu göstermeden borç almaya çalıştıklarını ifade etti. Seçer, “Örneğin bizim için en büyük sorun alanı olan konu MESKİ’nin su bedelleri alacakları. Pandemi dolayısı ile suları kesmedik, icra takibi başlatmadık ama şimdi birkaç rakam vereceğim çok ciddi bir alacak boyutuna geldi kurum ve bu şekilde kurumun sürdürülebilirliği yok. Onun için MESKİ’nin geçtiğimiz genel kurulunda 77 milyon liralık bir borçlanma talebiyle geldik. Şu anda da herhangi bir borçlanma gerçekleştirmedik çünkü bankalardan teminat mektubu istenmeksizin borç almaya uğraşıyoruz" diye konuştu.

Su alacakları ile ilgili peşin ve taksit ödeme seçeneklerinde yapılacak indirimleri de paylaşarak bilgilendirme yapan Başkan Seçer, “Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksine göre hesaplanacak güncellemelerle ortaya çıkan faiz yükünün yüzde 90’ı silinecek eğer peşin ödenirse. Ne zamana kadar olan ödenmemiş borç, 30 Nisan’a kadar ödenmemiş borçlar için. Yine taksitlendirmelerde anapara ve YÜFE’ye göre hesaplanacak güncelleme faiz oranı toplamı 6 taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 taksit için 1.27 oranı ile çarpılması sonucu bulunan tutar ilgili taksit sayısına bölünmek suretiyle taksit tutarı hesaplanacaktır. Vatandaşlarımıza duyurulur. Bu duyuru da sadece Büyükşehir Belediyemizi ve bağlı kuruluşlarımızı değil buradaki diğer ilçe belediyelerimizi de ilgilendiren bir konudur” ifadelerini kullandı.

“MESKİ’nin alacak toplamı, gecikme zammı hariç 219 milyon 32 bin lira”

MESKİ’nin alacak miktarını da meclis üyeleri ile paylaşan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“MESKİ’de şu anda bizim 143 milyon 352 bin 403 liralık bir alacak bakiyesi görünüyor, normal alacak, normal seyirde işleyen. Daha önceki yapılandırmalarda taksitlendirdiğimiz 15 milyon 952 bin liralık bir alacağımız söz konusu. Taksite bağlamışız, ödeniyor. Uzun süredir icra takibi yapmıyoruz dedim. Daha önceki dönemlerde, dönem derken pandemi dönemi öncesinden bahsediyorum, eski yönetimyeni yönetim ayrımı yapmaksızın 59 milyon 726 bin liralık bir icra takibinde olan alacağımız söz konusu. Toplamda gün itibari ile MESKİ’nin alacak toplamı, gecikme zammı hariç 219 milyon 32 bin lira. Kurumun içinde bulunduğu mali tablo bu. Diğer Büyükşehir Belediyesi ile ilgili konuları zaman yitirmemek için en büyük alacak dilimimiz bu olduğu için bunlardan örnek vermek istedim. Vatandaşlarımızın bu yapılandırmadan faydalanmaları durumunda kurumlarımız gerekli kolaylığı kendilerine sağlayacaktır.”

Borçlanma yetkisi talebi komisyonda bekliyor

Başkan Seçer, meclisin Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk ettiği borçlanma yetkisi talebinin hala komisyonda bekletildiğini, haziran ayı toplantılarında görüşülmediğini hatırlattı. Borçlanma yetkisi konusunu meclise resen getirebileceğini anımsatan Seçer, şöyle devam etti; "Meclisle inatlaşmak istemiyorum. Mecliste birbirimizin bileğini bükmek, kolunu kıvırmak, arkadan dolanmak gibi bir niyetim yok. Bunu siyasi bir ranta dönüştürmek gibi bir niyetim yok. İhtiyacımız var, lütfen. 2019’da da gecikerek aldık ama aldık. Aralık ayında borçlanma yetkisi kullandık. 2020’de hiç borçlanma alamadık ve faiz oranları aldı başını gitti, çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bazı yatırımları ertelemek zorunda kaldık. Gereksiz yere yüksek faizler ödemek zorunda kaldık. Daha avantajlı işler yapabilirdik. Şimdi meclisin de bunu istemediğini düşünüyorum ama böyle olumsuzluklar oldu. Bizim borçlanma talebimize karşılık gelecek olan borçlanma miktarımız 193 milyon lira. 2 milyar 658 milyon liralık bir kurumun bütçesinden bahsediyoruz ve 2021 yatırım ya da proje tutarlarının, proje maliyetlerinin sadece 2021 yılı; 1 milyar 396 milyon lira olan bir kurumu konuşuyoruz. Sadece 2021’de özet projelerimizin, yatırımlarımızın TL bazındaki tutarı 1 milyar 396 milyon lira. Şu ana kadar bunun 496 milyon lirası harcanmış. Bakın biz geçen yıl 400 milyon liranın üzerinde eski döneme ait anapara ve faiz ödediğimizi söyledik. Bu yıl farklı bir şey yok. Bu yıl ödeyeceğimiz 385 milyon lira. Tekrar söylüyorum; 193 milyon lira borçlanma talep ediyorum. Diyorum ki; bana bankadan borçlanma yetkisi verin, ihtiyaç olduğu noktada uygun olduğum noktada faize boğulmayayım, pahalı hizmet, mal alımına boğulmayayım. Benim elimi kolaylaştırın zaten bu para tamamen eski dönemden kalan anapara, faiz borcuna gitse dahi bunun üzerine bir 200 milyona yakın bir bankaya anapara faiz ödemem lazım. Yani o 193’ü kullandım, bankaya gönderdim, üzerine bir o kadar daha para göndereceğim. Tam bir o kadar daha cebimden para göndereceğim. Bir önceki döneme ait anapara faizi ödeyeceğim. 20192020 yılı içerisinde bu belediyenin bankalara ödediği anapara faiz miktarı 852 milyon lira ve bunun yarısı yanı anapara, yarısı faiz. Yüksek oranlarda borçlanılmış, çok yüksek oranlarda. Bakın en son borçlanılan rakamlar yıllık yüzde 31, yüzde 23. Hala şu anda faizler yüksek diyoruz, o noktalara dahi erişememişiz.”

“Yatırımların önüne ket vurmayalım”

Seçer, göreve geldiği dönemden bugüne kadar hem geçen dönemden gelen borçları ödediklerini hem de yatırım ve hizmetlerine devam ettiklerini belirterek, “Biz 164 milyon lira para kullandık. 164 milyon lira para kullanmamıza rağmen şu anda 164’ün faizini de ekliyorum toplamda 217’ye çıkıyor. İki yıl ödemesiz aldık biz onu. Şu anda 948 milyon lira borç var. 1 milyar 582 ile başlamışız, 217 borç koymuşuz üzerine, şu anda toplamda bankalara olan borcumuz 948 milyon liraya düşmüş. Yani her şeye rağmen 634 milyon lira azalmış. Şu anda bizim banka piyasalara olan borcumuz 1 milyar 383 milyon lira. Nereden geldik buraya 2 milyar 247 milyon liralardan. Yani oradan da 863 milyon lira azalmış. Bu mali disiplindir. Yatırımların önüne ket vurmayalım. Biz önce halkımızdan güç aldık, halkımız yetki verdi sizleri meclise seçti. Beni başkan seçti ve şu anda biz yetkiyi halk adına kullanıyoruz. Merak etmeyin, ne sizin ne halkımızın başını öne eğecek bir işin içinde olmaz bu idare, bu belediye. Ama bizim önümüze engel oluşturacak gecikmeleri lütfen ortadan kaldırın” dedi.

“Borçlanma sadece Büyükşehir’in sorunu mu?”

Başkan Seçer, borçlanma yetkisini sadece Büyükşehir Belediyesinin almadığını bütün belediyelerin aldığını ve kendilerine kaynak oluşturduğunu ifade ederek, “Burada Mut, Anamur, Tarsus, Mezitli, Yenişehir, Toroslar Belediyesi. Başkanlarımızın hepsi burada; Bozyazı, Aydıncık, Gülnar. Akdeniz. Soralım; borçlanma sadece Büyükşehirin sorunu mu? Hepsi aldı, alıyor. Alıyor, başka kaynak oluşturuyor, mülk satabiliyor. Maddelerde görüşeceğiz, bizim talep ettiğimiz gayrimenkulleri satalım dedik, belirli gayrimenkulleri ayırmış Plan ve Bütçe Komisyonu. Daha çok alıcı bulamayacağımız, kırsalda olan gayrimenkullerin satışı için onay vermiş. Şimdi o konuyu da Plan Bütçede çalışan arkadaşlar söz alıp anlatacaktır. Diyeceğim o ki; önemli yatırımlar yapmak zorundayız” diye konuştu.

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