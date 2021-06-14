Vali Su’dan jandarmaya 182’nci yıl ziyareti

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Jandarma Teşkilatının 182’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Mersin valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve rütbeli personel tarafından karşılanan Vali Su, karşılama mangasını selamlamasının ardından Komutanlık Şeref Defterini imzaladı.

Makama geçerek Albay Çarıkcıoğlu ve personelle bir süre görüşen Vali Su, Jandarma Teşkilatının 182’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, İl Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu nezdinde tüm teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Su’ya ziyareti sırasında Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.