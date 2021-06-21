Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Mersin'de polis ekiplerinin haziran ayı içerisinde yaptıkları 4 ayrı çalışmada, 3 milyon 310 bin adet bandrolsüz makaron ile çok sayıda kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 412 Haziran tarihleri arasında merkez Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirdikleri 4 ayrı operasyonda, 3 milyon 310 bin adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ile bin 800 paket sigara, 130 kilo tütün ve 4 bin paket sigara kağıdı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan Y.T., Ü.T., H.B., M.B. ve Ş.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.