Mezitli'de gönüllüler sahil temizliği yapıyor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, doğa elçisi gönüllüler, hafta sonları sahilde temizlik çalışması yapıyor.

Mezitli Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği doğa elçileri sahillerde çöp, kalıntı ve atık temizliği yaptı. Çöplerin yanı sıra rahatsızlık veren ot ve yosunları da temizleyen gönüllüler, 2 saat boyunca yapılan temizlikte yüzlerce kilo çöp toplayarak belediye ekiplerine teslim etti.

Geçen yıl ‘birlikte kirletiyoruz birlikte temizliyoruz’ kampanyası ile sahillerin el birliği ile temizlenmesine katkı sunduklarını ifade eden gönüllülerden Murat Yüksekbaş, “Biz her sene sahillerimizin ve çevremizin temizliğini yapıyoruz. Bu yıl da Başkanımız Neşet Tarhan’ın çağrısına uyarak temizlik çalışmamızı Mezitli sahillerinde yapmaya karar verdik. Elbette bizim bu birkaç günlük temizliğimiz yeterli olmayacaktır. Mezitli Belediyesi ekiplerimiz, gece gündüz demeden sahillerimizi, çevremizi temizlemek için çalışıyorlar. Biz sadece çevrenin ve doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturma adına birlikte böyle bir kampanya yaptık. Bu duyarlılık yayılır ve her firma kendi alanında böyle çalışma yaparsa, canla başla çalışan belediye ekiplerimizin işleri hafifleyecektir" dedi.

Vatandaşların kullandıkları alanların temizlenmesi konusunda Mezitli Belediyesine destek vermeye devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sergiledikleri bu duyarlı tavır nedeniyle teşekkür etti. Her platformda Mezitli’de yaşayanların çok farklı olduğunu dile getirdiğini kaydeden Tarhan, "Mezitli halkı her alanda olduğu gibi ortak kullanım alanlarını da temizlerken belediyesine destek vererek bir kez daha farkını ortaya koymaya devam ediyor. Her yaştan onlarca vatandaşımız, hafta sonunu sahillerini temizleyerek değerlendiriyor" diye konuştu.

Mezitli Belediyesinin en büyük gücünün vatandaşlarının güveni ve desteği olduğuna vurgu yapan Tarhan, "Vatandaşımızın bu desteği belediyemize hem ekonomik hem de sosyal destek olarak dönmektedir. Her vatandaş belediyesine ve başkanına güveniyor ve gücüne göre destek oluyor" ifadelerini kullandı.

