MEÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Üniversitesi arasında 'Gençlik ofisi kültür, sanat, spor ve eğitim işbirliği protokolü' imzalandı.

İşbirliği protokolü, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından imzalandı. Protokol, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Üniversitesinin, öğrenciler ile üniversite akademik ve idari personelinin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin yüksek öğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesini amaçlıyor.

İşbirliği protokolü, belirtilen amaçlara yönelik hizmetlerin yürütülmesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi arasında gerçekleştirilecek gönüllülük başta olmak üzere, proje ve faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması, genç ofis açılması ve yapılacak iş birliğine ait usul ve esasları kapsıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, bu önemli protokolün geleceğin teminatı olan gençlere ve Mersin'e hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

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