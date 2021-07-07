MESKİ'ye 3 proje için hibe ve kredi desteği

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün hayata geçireceği 3 büyük proje için 39 milyon 15 bin Euro'luk hibe ve kredi desteği sağlayan anlaşmada imzalar atıldı.

Aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesinin de olduğu belediyelerin, yeni atık su, içme ve yağmur suyu ile katı atık projelerini içeren İLBANK ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması, Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Başkanı ve Büyükelçisi Nikolaus MeyerLandrut ve Dünya Bankası Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame’nin katılımıyla imzalandı.

MESKİ'nin 3 büyük projesini kapsayan anlaşma, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdür Vekili İrfan Korkmaz, İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük arasında imzalandı.

Konuya ilişkin MESKİ Genel Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Mezitli İçmesuyu Projesi, Erdemli ilçesi Tömük ve Arpaçbahşiş mahalleleri kanalizasyon şebekesi, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projeleri ile Akdeniz ilçesi Toroslar, Kazanlı ve Homurlu mahalleleri kanalizasyon şebekesi için ‘İlbank & MESKİ Genel Müdürlüğü Alt Finansman Anlaşması’na imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Turizm, sanayi ve tarım alanında gelişmekte olan ilimizin insan sağlığı açısından ihtiyaç duyduğu suyun sağlıklı ve kesintisiz temininin sağlanması amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan, ‘Mezitli İçmesuyu Projesi’nin hayata geçirilebilmesi için, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında, Avrupa Birliği (AB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından finanse edilen, İLBANK A.Ş. koordinesinde yürütülen 17.15 milyon Avro hibe değerinde yapım işinin yürütülmesi için ihale hazırlıklarında son aşamaya gelindi. İlimizde yıllardır süregelen en önemli altyapı sorunlarına çözüm üretmek için de aynı Mali Yardım Programı kapsamında, Avrupa Birliği kaynaklarından AFD aracılığı ile temin edilen ‘TömükArpaçbahşiş Kanalizasyon, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi’ için 15 milyon Avro kredi ve ‘ToroslarHomurluKazanlı (İlave) Kanalizasyon Projesi’ için 7 milyon Avro hibe desteği ile İller Bankasının koordinesinde projeleri hayata geçireceğiz.”

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