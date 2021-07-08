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Mersin'in alt yapı projeleri için 39.3 milyon euroluk hibe desteği Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi

İHA

Mersin'in alt yapı projeleri için 39.3 milyon euroluk hibe desteği Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da imzalanan 'İlbank & MESKİ Genel Müdürlüğü Alt Finansman Anlaşması' ile 3 proje için Mersin'de 39.3 milyon euroluk kaynak aktarılacağını belirterek, "Mersinimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi.
Su faturası borçları yapılandırılıyor
Başkan Seçer, toplantıda yaptığı konuşmada, 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7326 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Bu düzenlemede, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki su ve atıksu gecikme zamları ve faizleri yerine, YİÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacağını belirten Seçer, “Yapılandırmadan faydalanmak isteyen aboneler için koşullar şu şekilde; birinci ödeme şekli peşin ödeme, gecikme tutarı üzerinden yüzde 90 indirim sağlanacak. İkinci ödeme şekli 6, 9, 12 ve 18 taksitli ödemelerde taksit oranına göre belirlenmiş olan indirim katsayısı ile yapılandırma gerçekleştirilecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen aboneler, en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar MESKİ Genel Müdürlüğü şubeleri, 'EDevlet' veya 'meski.gov.tr' üzerinden başvuru yapabilecekler. Dün lansmanını yaptığımız 'Teksin' üzerinden de MESKİ’nin bu hizmetlerinden abonelerimizin faydalanma imkanı var” diye konuştu.
Büyükşehir, Yenice’nin yanı sıra 6 yeni LGS kursu açıyor
Başkan Seçer, üniversiteye hazırlık için binlerce öğrencinin eğitim aldığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin kapsamını genişlettiklerini, lise sınavlarına hazırlanan öğrencilerin de pilot uygulama yeri olan Yenice’nin yanı sıra diğer ilçelerde açılacak kurs merkezlerinden yararlanabileceklerini duyurdu. Seçer, ön kayıt başvuru tarihlerinin uzatıldığını belirterek, “Yaklaşık YKS’ye girecek 4 bin Mersinli çocuğumuz bu merkezlerimizden bu yıl faydalandı. Buna ilave olarak da LGS sınavına yönelik hizmet vermeye önümüzdeki yıl başlayacağız. Bunun ilk pilot çalışmasını Yenice’de başlatmıştık. Şimdi Yenice’den sonra Tarsus, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Mut ve Gülnar’da da kurslar başlayacak. YKS desteklerimizin yanında LGS’ye girecek olan çocuklarımız da bu merkezlerimizden yararlanabilecekler. Ön kayıt başvuru tarihleri 20 Temmuz 2021’den 6 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatıldı. Buradan öğrencilerimize ve velilerimize duyurulur” ifadelerini kullandı.
“MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi çocuklarımızın ve ailelerinin hizmetinde”
Seçer, Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinden öğrencilerin ve velilerin destek alabileceğini ifade ederek, “LGS sınav sonuçları belli oldu. Bu çocuklarımızın tercihlerini yapmaları için danışmanlık hizmeti veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi, yine çocuklarımızın ve ailelerinin hizmetinde, onlara destek veriyorlar. Buradan öğrencilerimiz ve velileri, lise tercihleriyle ilgili merak ettikleri tüm bilgileri bu hafta sonu da dahil 16 Temmuz’a kadar MERCİ’de görevli rehber öğretmenlerine danışabilirler” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesinin spor ve kültürsanat yaz kursları başlıyor
Pandemi nedeniyle ara verilen spor ve kültürsanat kurslarının yeniden başlayacağını kaydeden Başkan Seçer, “Ücretsiz olarak sağladığımız bu hizmetleri tekrar başlatıyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Dairemizin öncülüğünde tiyatro alanında oyunculuk ve diksiyon, konservatuar alanında ise ses eğitimi, bağlama, ud, keman, kanun, ritim, gitar ve piyano ile halk oyunları, resim alanlarında kurslarımızı bu yaz vereceğiz. Kurslarda pandemi önlemlerine azami özen göstereceğiz ve gerekli tüm önlemleri alacağız. Bu kapsamda dersler en fazla 8 kişi olacak biçimde verilecek. Kurslar 26 Temmuz’da başlayıp 30 Eylül’de son bulacak. Kurslardan yararlanmak isteyen çocuklarımız 9 Temmuz’a kadar sosyal medya hesaplarımız üzerindeki telefonlara ya da 'Teksin’e başvurabilirler. Teksin’in bir özelliği daha çıkmış oldu, lansmanını yeni yaptığımız için reklamını da yapmaya gayret ediyoruz” dedi.
“Mersin spor dolu, Mersinliler sağlıklı ve mutlu”
Başkan Seçer, 5 Temmuz’da spor kurslarının yeniden başladığını hatırlatarak, “‘Mersin spor dolu, Mersinliler sağlıklı ve mutlu’ sloganıyla toplam 27 branşta yeniden başladı. Bunlar atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bocce, jimnastik, eskrim, fitness, futbol, geleneksel okçuluk, güreş, hentbol, izcilik, judo, karate, kürek, masa tenisi, okçuluk, optimist, oryantiring, su topu, tekvando, tenis, voleybol, yelken ve yüzme. Bu branşlarda verilecek kurslardan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak faydalanabilecek” diye konuştu.
3 büyük proje için imzalar atıldı
Başkan Seçer, geçtiğimiz günlerde Ankara’da imzalanan “İlbank & MESKİ Genel Müdürlüğü Alt Finansman Anlaşması”nı değerlendirerek, 'Mezitli İçmesuyu Projesi', 'Erdemli ilçesi Tömük ve Arpaçbahşiş Mahalleleri Kanalizasyon Şebekesi, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projeleri' ile 'Akdeniz ilçesi Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Mahalleleri Kanalizasyon Şebekesi' olmak üzere 3 önemli proje için yapılan protokolü imzaladıklarını anımsattı. Seçer, şöyle devam etti; "Bu projelerin birincisi Mezitli’yi ilgilendiriyor. Deniz, Hürriyet, Tece, Seymenli, Cumhuriyet, İstiklal, Esenbağlar, Anayurt, Eski Mezitli, Viranşehir, Merkez, Şahin Tepesi, Davultepe, 75. Yıl, Akdeniz, Çamlıca, Kuyuluk, Çankaya, Kale, Menderes, Yeni Mahalle, Fatih ve Atatürk mahallelerinin yararlanacağı 'Mezitli İçme Suyu Projesi'nin hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki mülteciler için Mali Yardım Programı (FRITT II) kapsamında ki, burada bir parantez açmak istiyorum. Keşke Suriye’de bu çatışma ortamı olmasaydı, insanlar orada ölmeseydi, o kirli savaş orada olmasaydı, insanlar yerinden yurdundan olmasaydı, o insanlar burada gurbet ellerde değil vatanında, kendi topraklarında huzur, barış, refah içerisinde yaşasaydı da Avrupalıların bize sunduğu bu sus payından faydalanmamış olsaydık. FRITT II kapsamında Avrupa Birliği kaynaklarından Fransız Kalkınma Ajansı aracılığıyla temin edilen 17.17 milyon avro hibe kapsamında yapım işinin yürütülmesi için İller Bankası ile MESKİ Genel Müdürlüğü arasında 'Alt Finansman Anlaşması’nı imzaladık. Yıllardır süregelen ki, burası daha çok önemli bir bölge, en önemli altyapı sorunlarına çözüm üretmek için de FRITT II kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı aracılığıyla temin edilen TömükArpaçbahşiş Kanalizasyon Atıksu Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarjı Projesi için 15 milyon avro kredi ve yine Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Mahalleleri Kanalizasyon Şebekesi Projesi için 7 milyon avro hibe desteğiyle İller Bankasının koordinesinde gerçekleştirilecek olan projelerin hayata geçirilmesinde en önemli aşama olan 'İlbank & MESKİ Genel Müdürlüğü Alt Finansman Anlaşması’na imzayı koyduk. Böylece projeler için toplam 39.3 milyon avro kaynak aktarılacak. Mersinimize hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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