Köpeği, elektrikli bisikletinin arkasına bağlayıp sürükledi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de bir kişinin elektrikli bisikletinin arkasına bağladığı sokak köpeğini sürüklemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Yakalanan sürücüye hayvana eziyetten bin 33 TL ceza uygulandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi otoban yan bağlantı yolunda meydana geldi. Bölgede otomobiliyle seyreden bir sürücü, bir kişinin elektrikli bisikletinin arkasına bağladığı sokak köpeğini sürüklediğini gördü. Cep telefonunun kamerasıyla o anları kaydeden sürücü, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Kamera görüntüsü ve çevredeki mobese kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliyi yakalayan polis, bisiklet sürücüsünün Suriye uyruklu Alali A, olduğunu belirleyip, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvana eziyet etmekten bin 33 TL para cezası uyguladı.

Yaralanan sokak köpeği, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN

2021-07-12 12:29:45



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