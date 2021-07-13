KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır (3)

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KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR İSMİNİN VERİLDİĞİ PARKIN TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdemli Belediyesi tarafından yaptırılan ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde adının verildiği parkın temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Tatar, "Erdemli'ye gelmekten çok mutlu oldum. Adımın verildiği parkın temel atma törenine katılmak bizleri onurlandırdı. Bölge halkı ile duygularımızın daha da güçlenmesini sağlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Konuşmanın ardından temel atma töreni ve fidan dikimi yapıldı. Tatar daha sonra mahalleliyle sohbet etti.DHA-Politika Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-07-13 20:14:42



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