Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (2)

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BAKAN PAKDEMİRLİ, HELİKOPTERLE İNCELEME YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeçıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan inceledi. Yangına, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık MERSİN, (DHA)

2021-07-16 09:05:39



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