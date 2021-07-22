Tarsus´ta iki ayrı motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN´in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tarsus-Mersin otoyolu Kaleburcu Mahallesi´nde, Serkan Taş (35) yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan Serkan Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gülek Mahallesi Kale Yolu mevkisinde ise M.K. yönetimindeki motosiklet, hızlı girdiği virajda toprak zemine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. ve yanındaki A.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.K.´nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-07-22 10:36:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.