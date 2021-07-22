Yolcu otobüsü alev alev yandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’de 32 yolcu alan Süleyman D. idaresindeki 34 NG 8922 plakalı yolcu otobüsü, AdanaPozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünden alev aldı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek 32 yolcunun araçtan inmesini sağladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular firmanın sağladığı başka bir otobüsü ile seyahatlerine devam etti.

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