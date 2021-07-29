Mersin-Antalya yolu kapandı, yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, yangın dolayısıyla Akdeniz sahil yolu trafiğe kapandı

Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, yerleşim yerlerini tehdit eden yangın dolayısıyla Akdeniz sahil yolu trafiğe kapandı.

Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Boğsak koyunda başlayan orman yangını, bölgenin farklı noktalarında sürüyor. İlçedeki yangın Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçrarken, yakındaki oteller, moteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle MersinAntalya arasındaki Akdeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise olay yerindeki ambulanslarda müdahale ediliyor. Jandarma ve polis ekipleri bölgede önlem alırken, araç sürücüleri kapanan yol dolayısıyla geri dönmek zorunda kalıyor. Yangına karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşların yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, jandarma ve polis ekipleri ile çevik kuvvete ait TOMA araçları da destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, rüzgar nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.