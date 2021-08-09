Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine yönelik operasyonda aralarında aktif görevde olan askerlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ankesörlü hatlardan arandığı değerlendirilen 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 5 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 1 emekli uzman çavuş, 1 açıkta uzman çavuş, 1 ihraç binbaşı ve ilişiği kesilen 3 askeri öğrenci olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlar sonucu 12 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-08-09 16:35:23



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