Toroslar Belediyesi, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasında ödül aldı Toroslar Belediyesinin ‘Tekno Toroslar Projesi’ ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Yılmaz, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

Toroslar Belediyesi, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasında ödül aldı. Toroslar Belediyesinin ‘Tekno Toroslar Projesi’ ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ankara’da düzenlenen törende ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara ATO Kongre ve Sergi Merkezinde yapıldı. Etkinlikte, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasına katılarak dereceye giren belediyelere ödülleri verildi. Toroslar Belediyesi de gençlere yönelik çalışmaları başta olmak üzere 'Tekno Toroslar Projesi’ ile ödüle layık görüldü.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.



"Yeni ufuklar için gençlerimize kapımız daima açık"

Tekno Toroslar Projesinin yarışmada ödüle layık görülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yılmaz, gençlerin desteklenmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi. Yılmaz, "Bu projeyle geleceğe yön verecek fikirlerin Toroslar'da atılmasını hedefliyoruz. Bu gurur hepimizin, bu gurur Toroslar'ın. Projemizi değerlendirip ödüle layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ediyorum" dedi.

Projeyle ilgili bilgi veren Yılmaz, "Çevik Belediyecilik anlayışla, hızla değişen dünyanın teknolojik gelişmelerini yakından takip ediyor, geleceği şimdi yaşamak için yenilikçi adımlar atıyoruz. Gençlerimizin, bilgi çağının bütün gelişmişliklerini kullanabilen, araştıran, Türk Milletinin var olan değerlerini özümsemiş bir nesil olarak yetişmeleri en büyük arzumuz. Özellikle teknolojiyi takip etmelerini ve bilime yönelmelerini de çok önemsiyoruz. 'Tekno Toroslar' projemizle gençlerimizin sosyoekonomik sebeplerden dolayı yaşadığı eğitim eşitsizliği sorununa çözüm olacak bir merkez inşa edeceğiz. Yeni teknolojilerin yer alacağı Tekno Toroslar'da teknolojik fikirleriyle bilim üretmek isteyen; fakat maddi imkansızlıklardan dolayı yeterli donanıma sahip olmayan gençlerimiz için her türlü imkanı sağlayacağız. Ülkemizin en iyi teknolojik alt yapılarını sunan üniversitelerin denginde hazırlayacağımız merkez, Toroslar'da yaşayan gençlerimize başarılı bir gelecek olacak. Gençlerimizin yazılımlar geliştirmesi ve robotik kodlamalar yapabilmeleri için gerekli tüm olanaklar bu merkezde sunulacak. Ülkemizin geleceğine yön verecek olan gençlerimizin eğitim, kültür, sanat, spor, bilim ve teknolojik yönden gelişmelerine katkı sunacak her türlü çalışmayı hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.

