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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gültak, otopark işletmecisi Serap Noyan’la buluştu

İHA

Başkan Gültak, otopark işletmecisi Serap Noyan’la buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Belediyesi ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mersin Mikrofinans Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamındaki mikro kredi desteği sayesinde otopark işleten Serap Noyan'ı işletmesinde ziyaret etti.
İş yeri Akdeniz ilçe sınırları içinde Çankaya Mahallesinde bulunan 3 çocuk annesi 58 yaşındaki kadın girişimci Serap Noyan, Başkan Gültak'ın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Her şeyden önce TİSVA, Akdeniz Belediyesi ve Başkan Mustafa Gültak'a desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim" dedi.

"Kadınlar istediği zaman her şeyi başarır"
Eşi vefat etmeden önce yıllarca otoparkçılık işi yaptığını, sonrasında da oğlu ile beraber bu işi sürdürdüğünü söyleyen Noyan, "Daha sonra arkadaşlarım vasıtasıyla yollarımız mikro kredi ile kesişti. İlk zamanlar tereddütlerim vardı. Ne olduğunu bilmiyordum fakat o endişeler ortadan kalktı. Çok da iyi oldu. Bu iş genelde erkek mesleği olarak bilinir, ancak ben bir kadın olarak bu mesleği rahatlıkla sürdürüyorum. Kadınlara tavsiyem şudur; inandıkları yolda yürüsünler, çünkü biz istediğimiz zaman her şeyi başarırız" ifadelerini kullandı.

"Toplum içinde kadının yeri çok önemli"
Toplum içinde kadının yerinin önemine vurgu yapan Başkan Gültak ise "Üreten, çalışan, ailesine yardımcı olan, ayakları üstünde duran, kimseye ihtiyaç duymayan bir kadın portföyü, toplumun gelişmesi adına oldukça önemlidir. Biz seçildikten sonra kadınlarla alakalı çok fazla önemli işler yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile yaptığımız protokoldür. Bizden önce çalışma noktasında elbette çaba sarf etmişler ama Serap Hanım da az önce 'tereddütlerim vardı ama öyle olmadığını öğrendim' dedi. İşte iki kurumun yan yana gelip çalışması bir güç birliğini ortaya çıkardı. İş hacimleri büyüdü; gelip gidenlerin sayısı arttı" diye konuştu.

"Akdeniz'de 300'den fazla kadın girişimci bulunuyor"
Şimdiye kadar Mersin'de toplamda bin 577, aktif olarak ise 710 kadın girişimcinin mikro kredi kullandığı bilgisini veren Gültak, “Akdeniz ilçemizde ise Karaduvar, Çilek, Gündoğdu, Yeni Mahalle, Mahmudiye, Kiremithane, Turgutreis ve Nusratiye mahallelerinde aktif kredi kullanan 300'den fazla girişimci kadın bulunuyor. Kredi kullanan girişimci kadınlar; ticaret, işlem, üretim, işletme sahipliği, hayvancılık, tarım gibi alanlarda işlerini devam ettiriyor" dedi.

"TİSVA'ya teşekkür ediyoruz"
2019’da Akdeniz Belediyesi ile TİVSA arasında protokol imzalandığını ve belediye binasında hizmet vermeye başladığını belirten Gültak, “Daha sonra Mersin'deki kadınlarımıza 3 milyon 951 bin 800 TL, sadece Akdeniz'de yaşayan kadınlarımıza ise 1 milyon 215 bin 100 TL kredi desteği sağlandı. Başladığımız noktada bu sayılar çok azdı. Şu anda ciddi bir sermaye kadınlarımıza aktarılıyor. Bu hem TİSVA'yı hem belediye olarak bizleri çok mutlu ediyor. Onların hayata tutunmalarını, yaptıkları iş noktasında kimseye muhtaç olmamalarını sağlamış oluyoruz. Bu vesile ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfına da çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ayakları üstünde duran tüm kadınlarımızla gurur duyuyorum"
Noyan’a işletmesinin fiziki koşulları konusunda yardımcı olacağı sözünü de veren Gültak, "Bugün Serap Noyan Hanımefendi de burada ayaklarının üstünde durmaya çalışıyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı da buraya kredi vermiş. İş yerinin fiziki olarak ufak tefek problemleri var. Bu anlamda da kadınlarımıza destek olmak bize yakışır. Katkı sunma noktasında elimizden geleni yapacağız. Ayakları üstünde duran tüm kadınlarımızla gurur duyuyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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