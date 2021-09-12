Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'in ev sahipliğinde 4´üncü kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı başladı.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen organizasyonun son günündeki final müsabakaları, erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılıyor. Müsabakalarda madalya mücadelesi verecek sporcular yer, denge, halka, asimetrik paralel, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performans sergiliyor. Eleme müsabakalarındaki başarılı performanslarıyla adını finale yazdıran 6 milli sporcu, 8 alet finalinde madalya kazanmak için yarışıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Turnuvanın yapıldığı salon
-Seyirci ve sporcular
-Sporcuların performansı
-Madalya töreniDHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2021-09-12 17:10:45
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