Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de (2)

OTEL AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Kırşehir'deki temaslarının ardından akşam saatlerinde Mersin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez Akdeniz ilçesinde yapımı tamamlanan termal otele geçti. Otelin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, AK Parti ve MHP milletvekilleri de eşlik etti. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş el işi sim sırma işlemeciliğiyle yapılan Sultanahmet Camii tablosu hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ise AK Parti´nin genişletilmiş il divan toplantısına, ardından merkez Toroslar ilçesindeki Emir Sultan Cami´nin açılışını yapacak. Burada Cuma namazı kılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00´da Cumhuriyet Alanı'nda 341 projenin açılışını yapacak. Erdoğan, daha sonra gençlerle bir araya gelmesinin ardından kentten ayrılacakMustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-09-16 23:34:12
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