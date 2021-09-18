Anamur'da orman yangını; müdahale başladı (1)

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Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çaltıbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2021-09-18 14:36:26



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