Bozyazı'da öğrencilere trafik ve güvenlik eğitimi verildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince, öğrencilere trafik ve güvenlik konusunda eğitim verildi.

Bozyazı Ortaokulu’ndaki programda, trafik polisleri tarafından öğrencilere yapılan bilgilendirmede, karşıdan karşıya geçme kuralları, kontrollü yaya geçişi kuralları, yaya önceliği, trafik işaretleri ve önemi, emniyet kemeri kullanımı ve önemi, servis ve araçlarda dikkat edilmesi gereken kurallar ve bisiklet kullanımı ve kuralları hakkında detaylı bilgilendirme yapılırken, Toplum Destekli polisler de tanımadıkları kişilere kapı açmamaları, sokakta ve kapı önünde yalnız bulundukları sırada yabancı ve tanımadıkları kimselere dikkat etmeleri, verdikleri her hangi bir şeyi almamaları, evde ve sokakta yanıcı ve kesici maddelerle oynamamaları gerektiği anlatıldı.

Polisler ayrıca çocuklara Covid19 ile ilgili bilgilendirmede bulunarak, kurallara mutlaka uyulmasını, maske, mesafe ve hijyene önem vermelerini, bir rahatsızlık belirtisi hissettiklerinde ise mutlaka öğretmen ve ebeveynlerine bildirmelerini tembihlediler. Yapılan bilgilendirme eğitimi sonrası öğrenciler, aldıkları eğitimin çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür ettiler.

Eğitimlerin diğer okullarda da devam edeceği bildirildi.

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