Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voronkov: “Akkuyu NGS projesi, dünyanın en büyük nükleer inşaat alanına dönüşüyor” Akkuyu Nükleer A.Ş., EIF-2021 Dünya Enerji Kongresi ve Fuarına katıldı

İHA

Voronkov: “Akkuyu NGS projesi, dünyanın en büyük nükleer inşaat alanına dönüşüyor” Akkuyu Nükleer A.Ş., EIF-2021 Dünya Enerji Kongresi ve Fuarına katıldı

– Rosatom Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Aleksander Voronkov, Dünya Enerji Kongresi ve Fuarında, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin, kademe kademe dünyanın en büyük nükleer inşaat alanına dönüşmeye başladığını söyledi. Voronkov, “Akkuyu NGS’nin güç üniteleri, devreye alındıktan sonra her yıl on milyarlarca kilovatsaat güvenilir ve temiz elektrik enerjisi üretecektir. Bu da Türk ekonomisini besleyecek” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen ve bu yıl 14’üncüsü yapılan Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı (Energy is Future EIF2021) 1315 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Akkuyu Nükleer A.Ş., Türk enerji sektörünün önemli temsilcilerinin yanı sıra dünyanın 52 ülkesinin önde gelen enerji sektörü aktörlerini bir araya getiren etkinliğin ana partneri oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in telekonfrerans aracılığıyla katıldığı açılış töreninde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Aleksander Voronkov da bir konuşma yaptı.

“Akkuyu NGS projesi, dünyanın en büyük nükleer inşaat alanına dönüşüyor”
Voronkov konuşmasında, “Başarılı bir enerji sisteminin göstergesi, dengeli olması ve ayrıca piyasadaki oynaklığı azaltmaya ve Covid19 sonrası dönemde ülke ekonomilerinin sürdürülebilir bir şekilde toparlanması için koşullar oluşturmaya imkan tanıyacak çeşitli üretim türlerinin dahil edilmesine dayanıyor. İstikrarlı ve güvenilir bir üretim kaynağı olan nükleer enerjinin asıl yükü sağladığı enerji sistemi, bu talebe cevap vermeyi mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte nükleer santraller, sadece bir temiz elektrik enerjisi kaynağı değil, aynı zamanda bir ülkenin teknolojik gelişiminin temelini oluşturan büyük bir altyapı projesidir. Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS bunu açık şekilde ortaya koymaktadır. Türk meslektaşlarımızın daimi desteği ve ortak çabalar sayesinde proje, kademe kademe dünyanın en büyük nükleer inşaat alanına dönüşmekte olup, Akkuyu NGS’nin güç üniteleri, devreye alındıktan sonra her yıl on milyarlarca kilovatsaat güvenilir ve temiz elektrik enerjisi üretecektir. Bu da Türk ekonomisini besleyecek ve Türkiye’nin ulusal kalkınma alanındaki sürdürülebilir hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

Voronkov, dünyada enerjinin dönüşümünü anlattı
Rosatom’un ve Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin temsilcileri, kongrenin iş programına da katıldı. Aleksander Voronkov, bu kapsamda düzenlenen panelde “Dünyada Enerjinin Dönüşümü” başlıklı bir sunum yaparak, enerji sektöründeki mevcut zorluklar ve onları ortadan kaldırmak için Rosatom tarafından önerilen ve düşük karbonlu nükleer enerji çözümlerine dayanan yöntemler hakkında bilgiler verdi. Voronkov konuşmasında, yurtdışı pazarda sunulan Rosatom’un yenilikçi ürünlerinin yanı sıra, Rus VVER 3+ nesil teknolojisini ve bu teknolojinin dünyadaki referanslarını, düşük güçlü reaktör teknolojilerini de anlattı. Voronkov ayrıca, şirketin rüzgar enerjisi ve hidrojen işlerinin gidişatı hakkında da bilgiler verdi.

“Projede toplam yerelleştirme potansiyeli 5,9 milyar dolar”
Panel kapsamında yapılan bir diğer oturumda da nükleer enerji konusu masaya yatırıldı. Panelin moderatörlüğünü Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı yaptı. Panelin diğer katılımcıları arasında Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Müdürü Sama Bilbao y Leon, Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Dere, EÜAŞ Proje Yönetim Uzmanı Ahmet Ege yer aldı. Panelde konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Yapı ve Üretim Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu NGS inşaat projesinin mevcut durumunu tüm detaylarıyla anlattı. Projenin ihtiyaçları doğrultusunda ekipman ve malzeme üretiminin yerelleştirilmesiyle ilgili konulara da değinen Sezemin şunları söyledi:
“Rus ve Türk tarafları, projede yerelleştirme düzeyini artırmak için büyük çaba göstermektedir. Bu amaçla, kilit proje katılımcıları olan Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ana yüklenici Akkuyu Nükleer A.Ş., TİTAN2 IC İÇTAŞ İnşaat A.Ş. ortak girişimi ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yönetiminin temsilcilerinden oluşan geniş bir ‘Yerelleştirme Çalışma Grubu’ kuruldu. Çalışma grubunun faaliyetleri sonucunda sürekli güncellenen ve bugün itibarıyla 718 kalem içeren üretim yerelleştirme kataloğu hazırlandı. Projede toplam yerelleştirme potansiyeli 5,9 milyar dolardır.”
Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin standı fuar boyunca büyük bir ilgi gördü. Standı ziyaret edenler, Akkuyu NGS inşaat projesinin mevcut durumu hakkında bilgi edinme ve şirket temsilcileriyle konuşma fırsatı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasan Yıldırım: "Afrika’ya ihracat rekoru kırdık"
YEREL HABERLER Hasan Yıldırım: "Afrika’ya ihracat rekoru kırdık"
Muhtarlar fidan dikti
YEREL HABERLER Muhtarlar fidan dikti
Gümrükte rüşvet operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Gümrükte rüşvet operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'de 11 terör şüphelisinden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de 11 terör şüphelisinden 4'ü tutuklandı
Mersin Gümrüğünde rüşvet operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin Gümrüğünde rüşvet operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'deki terör operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'deki terör operasyonunda 4 tutuklama
Evlerden hırsızlık yapan kadın önce güvenlik kamarasına ardından polise yakalandı
YEREL HABERLER Evlerden hırsızlık yapan kadın önce güvenlik ...
Gültak'tan 'nakliyeciler sitesi' için destek
YEREL HABERLER Gültak'tan 'nakliyeciler sitesi' için destek
Mersin’de Muhtarlar Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Mersin’de Muhtarlar Günü törenle kutlandı
Yakaköy Mezbahası yenilendi
YEREL HABERLER Yakaköy Mezbahası yenilendi
Milli Sporcu Miray Ulaş, bronz madalya ile döndü
YEREL HABERLER Milli Sporcu Miray Ulaş, bronz madalya ile döndü
Mersin'de 'Un Dağıtım Projesi' ile 64 bin aileye ulaşılacak
YEREL HABERLER Mersin'de 'Un Dağıtım Projesi' ile 64 bin aileye ...
Adnan Menderes Bulvarı'nda hız sınırı 50 kilometreye düşürüldü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin lobisini ayağa kaldırmaya çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Adnan Menderes Bulvarı'nda hız sınırı 50 kilometreye ...
Göksu Deltası Kuş Cenneti havadan görüntülendi Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan ve dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası Kuş Cenneti, 334 kuş türünün göç alanında bulunuyor
YEREL HABERLER Göksu Deltası Kuş Cenneti havadan ...
Mut Belediyesi’nden mobil tahsilat kolaylığı
YEREL HABERLER Mut Belediyesi’nden mobil tahsilat kolaylığı
Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
Tarsus Belediyesi ‘Et Market’ açıyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi ‘Et Market’ açıyor
Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı
MTOSB Başkanı Tekli, İzmir’de Emniyet Müdürü Şahne ile buluştu
YEREL HABERLER MTOSB Başkanı Tekli, İzmir’de Emniyet Müdürü Şahne ...
Yenişehir Proje Anadolu İHL, Türkiye 1.'si oldu
YEREL HABERLER Yenişehir Proje Anadolu İHL, Türkiye 1.'si oldu
Toroslar'da 'Kivi Festivali' coşkusu
YEREL HABERLER Toroslar'da 'Kivi Festivali' coşkusu
Eşini öldürüp, intihar etti/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, intihar etti/ Fotoğraflar
Eşini öldürüp 3. kattan atlayarak intihar etti
YEREL HABERLER Eşini öldürüp 3. kattan atlayarak intihar etti
Akdeniz’de kadın çiftçilere İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Akdeniz’de kadın çiftçilere İş Sağlığı ve Güvenliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.