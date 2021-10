– Rosatom Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Aleksander Voronkov, Dünya Enerji Kongresi ve Fuarında, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin, kademe kademe dünyanın en büyük nükleer inşaat alanına dönüşmeye başladığını söyledi. Voronkov, “Akkuyu NGS’nin güç üniteleri, devreye alındıktan sonra her yıl on milyarlarca kilovatsaat güvenilir ve temiz elektrik enerjisi üretecektir. Bu da Türk ekonomisini besleyecek” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen ve bu yıl 14’üncüsü yapılan Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı (Energy is Future EIF2021) 1315 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Akkuyu Nükleer A.Ş., Türk enerji sektörünün önemli temsilcilerinin yanı sıra dünyanın 52 ülkesinin önde gelen enerji sektörü aktörlerini bir araya getiren etkinliğin ana partneri oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in telekonfrerans aracılığıyla katıldığı açılış töreninde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Aleksander Voronkov da bir konuşma yaptı.



“Akkuyu NGS projesi, dünyanın en büyük nükleer inşaat alanına dönüşüyor”

Voronkov konuşmasında, “Başarılı bir enerji sisteminin göstergesi, dengeli olması ve ayrıca piyasadaki oynaklığı azaltmaya ve Covid19 sonrası dönemde ülke ekonomilerinin sürdürülebilir bir şekilde toparlanması için koşullar oluşturmaya imkan tanıyacak çeşitli üretim türlerinin dahil edilmesine dayanıyor. İstikrarlı ve güvenilir bir üretim kaynağı olan nükleer enerjinin asıl yükü sağladığı enerji sistemi, bu talebe cevap vermeyi mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte nükleer santraller, sadece bir temiz elektrik enerjisi kaynağı değil, aynı zamanda bir ülkenin teknolojik gelişiminin temelini oluşturan büyük bir altyapı projesidir. Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS bunu açık şekilde ortaya koymaktadır. Türk meslektaşlarımızın daimi desteği ve ortak çabalar sayesinde proje, kademe kademe dünyanın en büyük nükleer inşaat alanına dönüşmekte olup, Akkuyu NGS’nin güç üniteleri, devreye alındıktan sonra her yıl on milyarlarca kilovatsaat güvenilir ve temiz elektrik enerjisi üretecektir. Bu da Türk ekonomisini besleyecek ve Türkiye’nin ulusal kalkınma alanındaki sürdürülebilir hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.



Voronkov, dünyada enerjinin dönüşümünü anlattı

Rosatom’un ve Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin temsilcileri, kongrenin iş programına da katıldı. Aleksander Voronkov, bu kapsamda düzenlenen panelde “Dünyada Enerjinin Dönüşümü” başlıklı bir sunum yaparak, enerji sektöründeki mevcut zorluklar ve onları ortadan kaldırmak için Rosatom tarafından önerilen ve düşük karbonlu nükleer enerji çözümlerine dayanan yöntemler hakkında bilgiler verdi. Voronkov konuşmasında, yurtdışı pazarda sunulan Rosatom’un yenilikçi ürünlerinin yanı sıra, Rus VVER 3+ nesil teknolojisini ve bu teknolojinin dünyadaki referanslarını, düşük güçlü reaktör teknolojilerini de anlattı. Voronkov ayrıca, şirketin rüzgar enerjisi ve hidrojen işlerinin gidişatı hakkında da bilgiler verdi.



“Projede toplam yerelleştirme potansiyeli 5,9 milyar dolar”

Panel kapsamında yapılan bir diğer oturumda da nükleer enerji konusu masaya yatırıldı. Panelin moderatörlüğünü Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı yaptı. Panelin diğer katılımcıları arasında Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Müdürü Sama Bilbao y Leon, Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Dere, EÜAŞ Proje Yönetim Uzmanı Ahmet Ege yer aldı. Panelde konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Yapı ve Üretim Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu NGS inşaat projesinin mevcut durumunu tüm detaylarıyla anlattı. Projenin ihtiyaçları doğrultusunda ekipman ve malzeme üretiminin yerelleştirilmesiyle ilgili konulara da değinen Sezemin şunları söyledi:

“Rus ve Türk tarafları, projede yerelleştirme düzeyini artırmak için büyük çaba göstermektedir. Bu amaçla, kilit proje katılımcıları olan Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ana yüklenici Akkuyu Nükleer A.Ş., TİTAN2 IC İÇTAŞ İnşaat A.Ş. ortak girişimi ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yönetiminin temsilcilerinden oluşan geniş bir ‘Yerelleştirme Çalışma Grubu’ kuruldu. Çalışma grubunun faaliyetleri sonucunda sürekli güncellenen ve bugün itibarıyla 718 kalem içeren üretim yerelleştirme kataloğu hazırlandı. Projede toplam yerelleştirme potansiyeli 5,9 milyar dolardır.”

Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin standı fuar boyunca büyük bir ilgi gördü. Standı ziyaret edenler, Akkuyu NGS inşaat projesinin mevcut durumu hakkında bilgi edinme ve şirket temsilcileriyle konuşma fırsatı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.