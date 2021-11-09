Fındıkpınarı Yaylasında sonbahar güzelliği Mersin’de yazın 50 bin nüfusu barındıran Fındıkpınarı Yaylası sonbaharla sessizliğe büründü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındıkpınarı Yaylasında sonbahar güzelliği Mersin’de yazın 50 bin nüfusu barındıran Fındıkpınarı Yaylası sonbaharla sessizliğe büründü

İHA

Fındıkpınarı Yaylasında sonbahar güzelliği Mersin’de yazın 50 bin nüfusu barındıran Fındıkpınarı Yaylası sonbaharla sessizliğe büründü

Mersin'de bulunan ve yazın yaklaşık 50 bin nüfusu barındıran Fındıkpınarı Yaylası sonbaharla birlikte sessizliğe bürünürken, doğası görülmeye değer renk cümbüşü oluşturdu.
Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Toros Dağları üzerinde yer alan Fındıkpınarı Yaylası sonbaharla sessizliğe büründü. Yazın 50 binler de olan nüfusu ise sonbaharla birlikte 2 bin 500'lere kadar düştü. Bol oksijenli havası olan yaylanın çevresinde çam ağaçları doğal yeşilliğini korurken, içeri kısımlardaki çeşitli meyve ağaçları da sonbaharla renk değiştirdi. Sonbaharla ayrı bir güzellikle kaplanan yayla, azda olsa hafta sonları ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Kış mevsiminde kar yağan Mersin'e en yakın yerleşim yerleri arasında yer alan yaylaya yaz kadar olmasa da rağbetin arttığı kaydedildi.
Fındıkpınarı'nın her mevsim ayrı bir görüntüsü olduğunu söyleyen yayla esnafından muhtar azası Mehmet Tok, "Sonbaharda sarısı kırmızısı ile ayrı bir hoş görünüm sağlayan güzelliği var. Yaz, kış ve baharda başka bir güzelliği var. Yazın nüfusu 50 bine kadar çıkıyor, kışın ise 2 bin 500 civarında. Yöresel kültürel farklı bir şeyi yok ama doğa harikası olduğu için kar yağdığında bir hafta sonu 1520 bin kişi gelebiliyor. Normal atmosferi içine çektiği zaman bir huzur bulur, bir nefes alır rahatlar. Burada bir çay içmek bile insanı rahatlatır" dedi.
Sonbaharla birlikte ağaçların yaprak dökme zamanı olduğunu anımsatan yayla sakinlerinden Osman Köse, "Yaylamızın Mart ayından Kasım ayına kadar olan güzelliği bir ayrıdır, kışı ise anlatmaya gerek yok. İnsanlar sonbaharda geldiği zaman kirazlar artık ayrı bir renk almış, meşe ağaçları ayrı bir renk almış, çam ağaçları zaten doğal rengini koruyor. Renk cümbüşüne dönüşüyor. İnsanlar bu durumu görünce huzuru buldum diyor. Bunu görmek için şehir merkezinden buraya gelip rahatlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık ...
Mersin'de 4. Çevre Yolu çalışmaları
YEREL HABERLER Mersin'de 4. Çevre Yolu çalışmaları
Dolandırıcılara drone destekli şafak operasyonu Mersin polisi, sosyal medya üzerinden hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi 20 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Dolandırıcılara drone destekli şafak ...
14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım 2022’de Mersin’de yapılacak Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek kongreye yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500’e yakın katılımcı bekleniyor. Kongre, bir hafta boyunca turunçgile ilişkin binin üzerinde sunumun yanı sıra teknik geziler ile tüm dünyadan danışman, üretici ve bilim insanını bir araya getirecek Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz: “2022 yılı, Mersin’de turunçgil yılı olacak. Mersin’de yıl boyunca turunçgil konuşulacak”
YEREL HABERLER 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım ...
'Maskemi atarım, hayalime koşarım' etkinliği
YEREL HABERLER 'Maskemi atarım, hayalime koşarım' etkinliği
MDOB, 10 Kasım'da 'Atatürk'ü anma konseri' verecek
YEREL HABERLER MDOB, 10 Kasım'da 'Atatürk'ü anma konseri' verecek
'Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nda geri sayım başladı
YEREL HABERLER 'Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nda geri sayım ...
Çene eklemi bozukluklarına dikkat
YEREL HABERLER Çene eklemi bozukluklarına dikkat
Vural: "İhracat rakamlarının artması ülke ekonomisine olumlu yansıyor"
YEREL HABERLER Vural: "İhracat rakamlarının artması ülke ekonomisine ...
Yanan araç küle döndü
YEREL HABERLER Yanan araç küle döndü
Akduman: "18 yılda 369 milyon fidanı toprakla buluşturduk" Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman: "Bu yıl 81 yangında 9 bin 563 hektar alan zarar gördü"
YEREL HABERLER Akduman: "18 yılda 369 milyon fidanı toprakla ...
Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 'su baskını' açıklaması
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 'su baskını' açıklaması
Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor
Mersin'de uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı
Arslan: "25 milyar dolarlık ambalaj sektörü, 2022'de çıta yükseltecek"
YEREL HABERLER Arslan: "25 milyar dolarlık ambalaj sektörü, 2022'de ...
Soli Pompeiopolis 'mutlaka görülmesi gereken 10 antik kent' arasında yer aldı
YEREL HABERLER Soli Pompeiopolis 'mutlaka görülmesi gereken 10 antik ...
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 tutuklama
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ‘Gökkuşağının Altında’ oyunuyla perdelerini açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ‘Gökkuşağının ...
Ürettikleri limonlu lokum ile hem harçlıklarını hem de okul ihtiyaçlarını karşılıyorlar
YEREL HABERLER Ürettikleri limonlu lokum ile hem harçlıklarını hem ...
Ürettikleri limonlu lokum ile hem harçlıklarını hem de okul ihtiyaçlarını karşılıyorlar
YEREL HABERLER Ürettikleri limonlu lokum ile hem harçlıklarını hem ...
Cinayet zanlıları tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlıları tutuklandı
Ürettikleri limonlu lokum ile hem harçlıklarını hem de okul ihtiyaçlarını karşılıyorlar
YEREL HABERLER Ürettikleri limonlu lokum ile hem harçlıklarını hem ...
AKİB’den Ekim ayında 1,6 milyar dolarlık ihracat AKİB, 10 ayda yüzde 47 artışla 12,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AKİB’den Ekim ayında 1,6 milyar dolarlık ...
Rosatom, 10 Kasım Dünya Bilim Günü’nde Atomic Quiz etkinliğini başlatıyor
YEREL HABERLER Rosatom, 10 Kasım Dünya Bilim Günü’nde Atomic Quiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.