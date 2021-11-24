İspanya'ya gidecek öğrenciler Kaymakam Kalkan'ı ziyaret etti

Erasmus+ Ka102 Projesi kapsamında İspanya’ya gidecek olan Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı öğrencileri Kaymakam Muhsin Duran Kalkan’ı ziyaret etti.

'Erasmus+ Ka102 Projesi' kapsamında hazırladıkları 'Artık Evlerde Akıllı' isimli proje ile İspanya’da staj görmeye gidecek olan 6 kişilik öğrenci grubu, Okul Müdürü Ayşe Tanacı ve elektronik öğretmeni Seher Manavcı ile birlikte ziyaret ettikleri Kaymakam Muhsin Duran Kalkan’a, proje hakkında bilgi verdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalkan, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Kalkan, bu tarz programların gençlerin ufkunu açacağını belirterek, iyi yolculuklar diledi.

Öğrenciler daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik’i de ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Gedik, “İspanyada ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Unutmayınız ki, sizler gelecekte bu ülkeyi yönetecek kişilersiniz. Geleceğe iyi hazırlanın. Okuyup, araştırın ki geleceğe sanatta, kültürde, bilimde her açıdan donanımlı hazır olasınız. Gittiğiniz ülkede iyi izlenimlerde bulunun. Bilginize bilgi katın. Hepinizi gözlerinizden öperim. Başarılarınızın daim olmasını dilerim" diye konuştu.

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