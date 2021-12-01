Şehir Tiyatrosu, aralık ayında 5 oyunla seyirciyle buluşacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, aralık ayında da izleyicilerle buluşmaya devam edecek. 5 ayrı noktada, 5 farklı oyunla 10 kez sanatseverlerle buluşacak olan Şehir Tiyatrosu, “Kozalar” oyununun prömiyerini hem İstanbul hem de Mersin’de yapacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosunun kasım ayı temsil programı Gülnar turnesi ile sone erdi. Kent genelinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan temsilleri toplam 980 sanatsever izledi.

Şehir Tiyatrosu, hem yetişkinler hem de çocuklar için birbirinden güzel oyunlarla temsillerine aralık ayında da devam edecek. Şehir Tiyatrosu oyuncuları, “Kozalar” oyununun prömiyerini 9 Aralık’ta İstanbul Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezinde, 14 Aralık’ta ise Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde yapacak. İstanbul’daki gösterim, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Kadının Sözü Var” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Şehir Tiyatrosu, aralık ayı boyunca Halktan Biri, Matruşka, Kozalar, Ölümü Ardında Gezdirenler yetişkin oyunları ile Gökkuşağının Altında çocuk oyunu ile sanatseverlerle buluşacak. Tiyatroseverler, oyunların sahneleneceği salonlara HES kodlarını göstererek giriş yapabilecek. Ayrıca, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre sahne girişinde fotoğraflı aşı kartı, aşı olmayanların ise 48 saat içinde yapılmış PCR testi belgesi göstermesi istenecek.

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