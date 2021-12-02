Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Mersinliler aşıya güvenip rehavete kapıldı, vakalar arttı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yılmaz: “İnsanlar, aşıya güvenip rehavete kapıldı”

İHA

(Özel) Mersinliler aşıya güvenip rehavete kapıldı, vakalar arttı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yılmaz: “İnsanlar, aşıya güvenip rehavete kapıldı”

– Birinci dozda yüzde 84, ikinci dozda yüzde 80,2 aşılanma oranını yakalayarak ‘mavi iller’ kategorisine giren Mersin’de, aşıya güvenen vatandaşlar maskemesafehijyen kuralını unuttu, Covid19 vakaları beklenmedik oranda arttı. Mersin, 1319 Kasım arasında en çok vaka artışı olan 10 il arasında yer alırken, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Tuba Duygu Yılmaz, “İnsanlarda ‘biz nasıl olsa aşılıyız’ diye bir rehavete kapılma durumu oldu maalesef ve vakalar arttı” dedi.
Birinci ve ikinci dozda yüksek aşılanma oranlarıyla dikkat çeken ve mavi iller kategorisinde yer alan Mersin’de, aşıya güvenme rehaveti, rehavet özellikle maske kullanmamayı, kurallara uymamak da korona virüs (Covid19) vakalarının artmasını beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı bir haftalık insidans haritasında, 1319 Kasım arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısı en çok artan 10 il arasında Mersin’de yer aldı. Mersin’de 1319 Kasım arasında 100 bin kişide vaka sayısı 256,27 oldu.

“İnsanlar, aşıya güvenip rehavete kapıldı”
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Tuba Duygu Yılmaz, Mersin’deki vaka artışını İHA muhabirine değerlendirdi. Vaka artışlarının, bu dönemdeki mevsimsel geçişler nedeniyle sadece Mersin’de değil, bütün illerde olduğunu belirten Yılmaz, Mersin’deki artışın nedenini ise aşılanma sonucu oluşan rehavete bağladı. Yılmaz, “İnsanlar artık yerleşik hayata geçti, normal çalışmaya devam ediyorlar. Bir de iki doz aşılanmadan sonra bir rahatlama oldu. Mersin olarak birinci dozda yüzde 84’tü mavi oranımız, şimdi ikinci dozda yüzde 80,2’ye geldik. İnsanlarda ister istemez ‘biz nasıl olsa aşılıyız’ diye bir rehavete kapılma durumu oldu maalesef. Biz bunu sokakta, çarşıda, pazarda, her yerde görebiliyoruz. Ayrıca, hava soğuduğu için kapalı alanlara daha çok giriliyor, bu da bir sebep. Dolayısıyla Mersin’de de artışlar olmaya başladı maalesef” diye konuştu.

“Maskemesafehijyen kuralını biraz ihlal ediyorlar”
Maske kullanımının azalmasını değerlendiren Yılmaz, “Aşılananlarda ‘ben aşı oldum, nasıl olsa bulaşmaz’ diye bir güven var. Bazıları ise maskeyi sıkıntılı buluyor, nefes almalarını engellediğini düşünüyor. Bu nedenle biraz rahat davranıyor insanlar. Özellikle bizim çok önemsediğimiz maskemesafehijyen kuralını biraz ihlal ediyorlar. Özellikle kapalı alanlarda pozitif bir kişiyle 2 metreden yakın 10 dakikadan fazla maskesiz temasta bulunursanız geçirmeme ihtimaliniz neredeyse yok. Bu konuda sürekli uyarılarda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Birçok merkezimizde aşılama devam ediyor, okullara da ekiplerimizi gönderiyoruz”
Şu anda Mersin’in ikinci dozda yüzde 80,2 aşılanmayla epeyce yüksek bir oranı yakaladığını vurgulayan Yılmaz, sadece genç nüfusta, 19 yaş altı okul çağında daha düşük seyrettiğini söyledi. Mersinlilerin üçüncü doz aşıyı da vurulmaya başladıklarını dile getiren Yılmaz, “Mutlaka aşı olunması yönünde sürekli eğitimler veriyoruz. Birçok merkezimizde zaten aşılama devam ediyor. Toplum sağlığı merkezlerimizde, 607 tane aile hekimliği birimimizde, bütün hastanelerimizde yoğun bir şekilde aşılama devam ediyor. Özellikle şehrin kalabalık merkezlerine konteynerler kurduk, AVM’lere aşı ekipleri gönderdik. Özellikle genç nüfusta daha az aşılama oranı gördüğümüz için şu anda bütün okullarımızda aşılama çalışması yürütüyoruz. Ekiplerimizi gönderip çocuklara okulda aşı yapıyoruz. Aşı olmayan herkese bir şekilde ulaşıp aşılanma oranımızı artırmaya, vaka sayılarımızı aşağı çekmeyi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hastanelerimizde Mersin olarak avantajlıyız”
Sağlık ekibi ve olanaklarının Covid19 ile mücadelede Mersin’e yetecek düzeyde olduğunun altını çizen Yılmaz, “Hastanelerimizde Mersin olarak avantajlıyız. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Tabi ki hem yoğun bakımda hem yatan hastalarda şu anda yoğunluk var ama biz il olarak kendi kendimize yetebiliyoruz, bir sıkıntımız yok. Aynı şekilde hizmetlerimiz devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dört yıllık çilenin ardından gelen mutluluk Mersin’den eşiyle birlikte Şubat 2018’de uluslararası bir fuara katılmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde terör örgütlerine yardım ettiği suçlamasıyla tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Bayırbucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı iş adamı Mehmet Ali Öztürk serbest bırakıldı Mehmet Ali Öztürk: “Devletimle gurur duyuyorum”
YEREL HABERLER Dört yıllık çilenin ardından gelen ...
Mezitli'de Ferhan Şensoy'un anısına 'Ustaya Saygı' gecesi düzenlendi
YEREL HABERLER Mezitli'de Ferhan Şensoy'un anısına 'Ustaya Saygı' ...
Torosların yüksek kesimlerinde yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Torosların yüksek kesimlerinde yol çalışmaları ...
Mezitli'de öğrencilerin ulaşım sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Mezitli'de öğrencilerin ulaşım sorunu çözüldü
Mersin'de 'klonal okaliptüs' fidanları toprakla buluşmaya hazır
YEREL HABERLER Mersin'de 'klonal okaliptüs' fidanları toprakla ...
Mut’ta trafik kazası 3 yaralı
YEREL HABERLER Mut’ta trafik kazası 3 yaralı
Toroslar'ın balı Avrupa yolunda
YEREL HABERLER Toroslar'ın balı Avrupa yolunda
Hırsızlık şüphelileri 100'e yakın kamera kaydı izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri 100'e yakın kamera kaydı ...
Gültak: "Elinizde belge varsa savcılığa suç duyurusunda bulunun" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı üçüncü birleşiminde sözünün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından yine kesilmesi ve toplantıya verilen arada yaşananlara tepki gösterdi
YEREL HABERLER Gültak: "Elinizde belge varsa savcılığa suç ...
Kış geldi, karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat Prof. Dr. Halil Kumbur: "Zehirlenmeler büyük oranda yanlış soba yakma tekniklerinden kaynaklanmaktadır"
YEREL HABERLER Kış geldi, karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat Prof. ...
Şehir Tiyatrosu, aralık ayında 5 oyunla seyirciyle buluşacak
YEREL HABERLER Şehir Tiyatrosu, aralık ayında 5 oyunla seyirciyle ...
Mersin'de sahildeki kafelere saldırı Mersin'de belediye tarafından hizmete sunulan tuvaletlerin ardından bu kez de sahildeki kafeler tahrip edildi Kafedeki tahribat, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Mersin'de sahildeki kafelere saldırı Mersin'de ...
Kapı kilit göbeklerini kırarak hırsızlık yapanlar yakalandı Mersin polisi 100'ye yakın kamera görüntüsünü inceleyerek zanlıları tespit etti
YEREL HABERLER Kapı kilit göbeklerini kırarak hırsızlık yapanlar ...
Büyükşehir Belediyesi, zeytinleri zeytinyağına dönüştürdü, aşhanede kullanmaya başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, zeytinleri zeytinyağına ...
Vali Su, MTOSB otoban bağlantı yolu inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, MTOSB otoban bağlantı yolu inşaatında ...
Mersin'de tefecilik operasyonuna 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de tefecilik operasyonuna 8 gözaltı
AKAMİB Başkanı Kılıçer: “Körfez ülkelerine ihracatı artırmanın yolu Dubai’den geçiyor”
YEREL HABERLER AKAMİB Başkanı Kılıçer: “Körfez ülkelerine ihracatı ...
Rosatom, 'Global Atomic Quiz 2021’in kazananlarını açıkladı
YEREL HABERLER Rosatom, 'Global Atomic Quiz 2021’in kazananlarını ...
Mersin'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran ...
Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı
Torosların balı Avrupa yolunda Dijital pazarda kurulan iş bağlantısıyla Hollanda'ya 1 milyon euroluk bal ve arı ürünü ihracatı yapılacak Hollanda ile yapılan anlaşma hedefinde organik bal, polen, arı sütü ve propolis ürünlerinden yılda 50 ton ihraç edilecek
YEREL HABERLER Torosların balı Avrupa yolunda Dijital pazarda ...
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği Mersin'de ehliyet sınavında kopya çekmek için korsesinin içerisine kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştirerek özel düzenek hazırlayan şüpheli, suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği Mersin'de ...
Binlerce iğne darbesiyle sanat eseri ortaya çıkarıyor Mersin’de yaşayan 34 yaşındaki Seçil Çoşgun, iğneyle yünden yaptığı tablolarla sanat eserleri ortaya çıkarıyor 8 yıl önce meme kanserine yakalanan ve başarılı tedaviyle kanseri yenen Coşgun, bir tablo için aylarca uğraşırken, binlerce kez bazen ise milyonları vuran iğne darbeleriyle yünleri tabloya dönüştürüyor Coşgun: "İnsanlar görünce çok şaşırıyorlar"
YEREL HABERLER Binlerce iğne darbesiyle sanat eseri ortaya ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı bütçesi kabul edildi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Biz hayali bütçeler yapmıyoruz”
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı bütçesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.