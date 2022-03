Başkan Gültak, esnafla bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hafta sonu kentin en yoğun caddelerinden olan Zeytinlibahçe Caddesi esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi, alışverişe çıkan vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretleri sırasında Zeytinli Bahçe Caddesi üzerinde ayakkabı boyacılığı yapan bir vatandaşı fark eden Gültak, boya sandığına oturup boyacılık yapan vatandaşın ayakkabısını boyadı. Her mahalle ve esnaf ziyaretinde olduğu gibi, bu ziyaretinde de küçük çocukları unutmayan Başkan Gültak, etrafını saran miniklerle de önce sohbet etti, ardından onları çeşitli hediyelerle sevindirdi.



Talep ve şikâyetler ilgili birimlere iletildi

Girdiği her işyerinde esnaflarla sohbet edip hal hatırlarını sorup, bol ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Gültak, taleplerin de en kısa sürede çözümü için ilgili birimlere talimat verdi. Etrafını saran birçok esnafın çay davetine de icabet edip ikram edilen çaylarını içip sohbet eden Gültak, yanına gelen vatandaşların fotoğraf çekim isteklerini de kırmadı.



“Esnaf ve vatandaşımızın eleştirisi, düşünce ve kanaati bizim için önemli”

Ziyaretinin sonunda kısa bir açıklama yapan Gültak, esnaf ve halk buluşmalarının aralıksız süreceğini söyledi, vatandaşların talep ve şikâyetlerini mahallinde dinlemeyi sürdüreceklerini vurguladı. Akdeniz’de ziyaret etmedik mahalle, gezmedik sokak bırakmadığının altını çizen Gültak; “Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelerimizi hayata katarken, esnaf ve vatandaşlarımızın eleştirileri ve kanaati de bizim için önemli. Bu nedenle her fırsatta onları ziyaret ediyor, hem hizmetlerimizi soruyor, varsa talep veya eleştirilerini de dinliyoruz. Böylelikle bir yandan eksiklerimizi tespit ediyor, ayrıca hizmetlerde gecikme olup olmadığını görüyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşüme büyük değer veriyoruz. Çünkü bu sayede saha ekiplerimiz plan ve program hazırlayıp söz konusu talep veya eksiklere anında müdahale edebiliyor” dedi.

