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Seçer: "Kent merkezini tekrar cazibe merkezi haline getireceğiz" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Mayıs ayı 1. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi

İHA

Seçer: "Kent merkezini tekrar cazibe merkezi haline getireceğiz" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Mayıs ayı 1. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmek için kendi imkanlarıyla çabaladıklarını söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Mayıs ayı 1. Birleşim Toplantısı, Başkan Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis’te kentle ilgili birçok konu gündeme geldi. Bir Meclis üyesinin Çeşmeli’deki altyapı çalışmalarıyla ilgili son durumu sorması üzerine bilgi veren Başkan Seçer, bölgenin kanalizasyonunu şu anda geçici olarak Kargıpınar atıksu arıtma tesisine bağladıklarını söyledi. Çeşmeli’ye yapacakları paket atıksu arıtma tesisi projesi için ÇED’i beklediklerini vurgulayan Seçer, bölgede tahrip olan yollar için ise çalışmalara başladıklarını duyurdu. Altyapı çalışmalarının yüksek bütçeli yatırımlar olduğunu vurgulayan Seçer, “Tabiri caizse toprağın altına bir anlamda yüksek yatırımlı projelerin bedelini gömüyorsunuz. Elbette yoğun çalışıyoruz. MESKİ, tarihinde olmadığı kadar iyi noktalara geldi. Bunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim. Biz yönetilmeyen bir MESKİ’yi aldık, kayda değer bir noktaya getirdik. Biz yönetilmeyen bir belediyeyi yönetir duruma getirdik. Hiçbir belediye, hiçbir bağlı kuruluş yoktur ki 3 yıllık sürede pandemi, ekonomik kriz gibi devasa sorunlarla boğuştuğunuz bir dönemde toplam borcun 3’te 2’sini ödesin. Öyle bir kurum bulamazsınız. Böyle bir özel sektör de bulamazsınız. Biz bunu başardık. Bu arada yatırımları da yapıyoruz” diye konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin geliri iyi belediyeler arasında yer aldığını belirten Seçer, “Ancak Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi bağlı bir kuruluştur. Bizim orada merkezi hükümetten gelen çok cüzi, İller Bankası payı dışında bir gelirimiz yok. Biz su bedelleri, atıksu bedelleri ile oranın sabit giderlerini, zorunlu giderlerini karşılamak zorundayız ve kentin değişen koşullarına uygun şekilde yatırımlar da yapmak zorundayız. Siz de takdir edersiniz ki hangi il olursa olsun altyapı yatırımlarında İller Bankası’nın ya da yurtdışı hibe kredilerinin desteği olmazsa bunları taşıyabilecek durumda değil. Biz kendimizi sıkıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bugüne kadar İller Bankası’ndan herhangi bir kredi kullanamadım”
Seçer, İller Bankası koordinesinde yürütülen ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından finanse edilen 39 milyon Euro kredi/hibe için de herhangi bir bedel gelmediğini vurguladı. Kaynağın Erdemli, Akdeniz ve Mezitli ilçelerinde kullanılacağını kaydeden Seçer, “Bu İller Bankası’ndan kaynaklı, AFD’den kaynaklı. Ben size tabloyu söylüyorum. Ben bugüne kadar İller Bankası’ndan herhangi bir kredi kullanamadım. Ne belediyem için ne MESKİ için” ifadelerini kullandı.
Kent merkezindeki yenileme çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Seçer, “Zaman zaman bu konuda ilçe belediyesiyle de görüşülüyor. Mutlaka kamulaştırma yapmak gerekiyorsa yasal çerçevede biz onu da yaparız. Zorunlu kalırsak tabi. Ben de istemem bu kadar bedeli ödeyeyim ama benim yaptığım aslında çok değerli bir iş. Doğrudan kaleye oynuyorum ben. Bu yenileme alanının yapılması lazım. Arkadaşlarla 10 kere toplantı yaptık, ben de katıldım. Ben sponsor bekleyeceğim, falan kurumdan, Valilik’ten, Kültür Bakanlığı’ndan, oradan atı alan Üsküdar’ı geçer. Böyle bir doğru yok. Zaten basit işlerim yürümüyor benim bürokraside. Dedim ki ‘biz bu işi yapacaksak, kent merkezi çöküyorsa, buna el atmamız gerekiyorsa, biz bunu kendi bütçemizden karşılarız bir şekilde. Hele bir uçtan Bismillah diyelim, başlayalım’ dedim ve başladık. Biz öyle meraklı değiliz kamulaştırmaya. Ben niye kamulaştırayım durduk yere milyonlarca lira para ödeyeyim? Ama işin içinden çıkamazsam bir yerin 10 değil, 20 değil, 30 tane maliki varsa ya da malikleri ile uzlaşma şansım yoksa ben ne yapabilirim? Ya bu projeyi bırakacağım, akamete uğrayacak ya da yasaların bana verdiği yetki çerçevesinde bunları çözeceğim. Bakın balık pazarında bizim kamulaştırma çalışmamız var mı? Yok. Niye yok? Problem yok. Projesi bitti. Koruma Kurulu’ndan izinleri bir kısmı bazı bölgelerin çıktı, bazı bölgelerin çıkıyor. ‘Onu ben finanse edeceğim’ dedim. Oradaki maliklere 1 lira para yüklemeyeceğim. Tertemiz bir hale getireceğim. Kent merkezini tekrar cazibe merkezi haline getirmek için kendi imkânlarımla uğraşıyorum" dedi.

“Metronun ÇED raporuyla ilgili herhangi bir sorunu yok”
Bir Meclis üyesinin Mersin Metrosu’nun ÇED raporunu gündeme getirmesi üzerine Başkan Seçer, “Metronun ÇED raporuyla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Bu finansman konusunun da ÇED ile en uzaktan bir alakası yoktur. Buradan kamuoyuna sesleniyorum. Bu soru tamamen kamuoyunu yanıltma meselesidir. Daha önce söyledim. Cumhurbaşkanı’na gittim. Buradaki durumu kendisiyle görüştüm. Konuları arz ettim. Bakan beyle de görüştüm yakın zamanda. Bakan beyin yardımcısıyla da görüştüm. Bana finansman izni çıkarsa finansman kullanacağım. Şimdi inşaat devam ediyor” diye konuştu.

“Plajlar benim değil, plajlar halkın”
Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen plajların 19 Mayıs’ta açılacağını ifade eden Seçer, “Peyderpey açılacak. Ben plajların güvenliğini sağlamakla sorumlu değilim. Plajlar benim değil, plajlar halkın. Dolayısıyla plajlar halkın demek, ilgili kurum, halk adına görev yapan kurum, kamu adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’dür. Ben Kızkalesi’ne, Susanoğlu’na, Yapraklıkoy’a, Kocahasanlı’ya bedel ödüyorum. Orada bana belirli bir alan tahsis edilmiş. O alanı ben korumakla zaten mükellefim. ‘Ama buraya şezlong atılmış.’ Kolluk güçleri var, gerekli tedbiri alacaklar. Benim alanımda şu anda şezlong yok. 19 Mayıs geldiği zaman benim alanıma şezlong konmuşsa onları kaldırırız, bir köşeye atarız, getiririz, vatandaşın kullandığı kendi Denizkızı şirketimizin şemsiyelerini ve şezlonglarını da oraya bırakırız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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